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Вокалист STRYPER: «Я вырос на IRON MAIDEN и JUDAS PRIEST— для меня это и есть металл»



MICHAEL SWEET в недавней беседе ответил, является ли утяжеление материала коллектива в последнее время результатом того, что он и его товарищи по группе не стали своими в кругах тяжёлого металла и хард-рока из-за их текстов на христианскую тематику. Он ответил:



«Меня часто расстраивает, когда я вижу, как группа или человек открыто говорят о своей вере, о своих убеждениях, будь то мусульманин, атеист, сатанист или кто-то ещё, и им аплодируют за это, но когда о себе заявляет христианин, христианская группа, например STRYPER или какая-нибудь другая, чаще всего их критикуют за это. Ни за что. А люди, которые это говорят, просто невежественны. Потому что это распространено повсеместно, и мир это видит. Любой, у кого есть глаза и уши, может это услышать и увидеть. Так что продолжайте отрицать это. Это правда.



Нас высмеивали с самого начала. Если бы мы пели о девушках или Сатане, мы были бы крутыми ребятами. Но мы не такие, потому что мы поём об Иисусе.



Я бы не хотел быть похожим на METALLICA и SLAYER, не сочтите за неуважение. Ни за что на свете. Да, METALLICA играют на стадионах. Но меня это не колышет. Я занимаюсь этим не ради денег и не для того, чтобы играть на стадионах. Конечно, когда ты играешь перед большой аудиторией, это захватывает. Но я хочу сказать, что мы занимаемся музыкой не ради этого. Мы не хотим быть METALLICA или SLAYER, и мы играем в другом стиле. Я вырос на IRON MAIDEN и JUDAS PRIEST — для меня это и есть металл. Это настоящие металлические группы. Классический металл с отличным вокалистом и отличной мелодией, а не всякая ерунда. Опять же, это моё мнение. Люди могут со мной не согласиться. Эти группы превосходны. Так оно и есть. Но мы будем самими собой. Мы были такими 40 лет. Я не знаю, сколько ещё времени у нас в запасе. Может быть, ещё 10 или 15 лет. И мы просто продолжим заниматься своим делом».







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