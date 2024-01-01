Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё... 46
*UDO DIRKSCHNEIDER перезаписал ACCEPT с гостями 41
*NIGHTWISH от TARJA 20
*RITCHIE BLACKMORE: «Ну и хрень же крутят на радио!» 20
*MICHAEL KISKE готов приехать к вокалисту HELLOWEEN: «Тут тем... 17
*Гитарист IRON MAIDEN: «Wasted Years попала на альбом случайн... 17
*184 группы выступят на Hellfest 2025 13
*Видео полного выступления GAMMA RAY 13
*Профессиональное видео с выступления RAGE 12
*Видео с выступления THE KOVENANT 10
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалистка ARCH ENEMY: «Я с трудом хожу, еще чуть-чуть и всё... 46
*UDO DIRKSCHNEIDER перезаписал ACCEPT с гостями 41
*NIGHTWISH от TARJA 20
*RITCHIE BLACKMORE: «Ну и хрень же крутят на радио!» 20
*MICHAEL KISKE готов приехать к вокалисту HELLOWEEN: «Тут тем... 17
[= ||| все новости группы



*

Stryper

*



17 дек 2024 : 		 C.C. DEVILLE не пошел в STRYPER из-за пчелайна

30 окт 2024 : 		 Лидер STRYPER хотел бы, чтобы OZZY OSBOURNE представлял их в ЗСРнР

19 окт 2024 : 		 Новое видео STRYPER

26 сен 2024 : 		 Лидер STRYPER обещает крутую документальную ленту

15 сен 2024 : 		 Новое видео STRYPER

3 сен 2024 : 		 OZ FOX надеется, что выступит со STRYPER: «Молитвы работают!»

17 авг 2024 : 		 Вокалист STRYPER: «Я вырос на IRON MAIDEN и JUDAS PRIEST— для меня это и есть металл»

16 авг 2024 : 		 Новое видео STRYPER

7 авг 2024 : 		 Вокалист STRYPER: «С годами мы добавляем в тяжести»

19 июл 2024 : 		 Новые песни STRYPER

14 июл 2024 : 		 Новый альбом STRYPER выйдет осенью

9 июл 2024 : 		 Лидер STRYPER: «Все думают, что рокеры богаты, но это чушь!»

4 июл 2024 : 		 Вокалист STRYPER о подкладках

27 июн 2024 : 		 Новая песня STRYPER

12 июн 2024 : 		 STRYPER исполнили хит BON JOVI

21 май 2024 : 		 Лидер STRYPER о новом альбоме

20 май 2024 : 		 Гитарист STRYPER перенес оперецию

14 апр 2024 : 		 STRYPER переиздают акустическую пластинку

13 апр 2024 : 		 Лидер STRYPER: «Мы записали лучший альбом!»

30 мар 2024 : 		 Лидер STRYPER о новом альбоме

17 фев 2024 : 		 Новый релиз STRYPER выйдет зимой

28 янв 2024 : 		 Барабанщик STRYPER об акустическом туре

2 окт 2023 : 		 Видео полного выступления STRYPER

22 сен 2023 : 		 STRYPER планируют уйти немного в поп

25 авг 2023 : 		 Вокалист STRYPER: «У многих металлистов есть претензии к Иисусу, но у них нет никаких претензий к дьяволу»

29 июл 2023 : 		 STRYPER записали акустический альбом
Показать далее
| - |

|||| сегодня

C.C. DEVILLE не пошел в STRYPER из-за пчелайна



zoom
В рамках недавнего интервью с лидером STRYPER у него спросили, правда ли в группе мог оказаться C.C. DeVille:

«Я стоял на бульваре Сансет перед Gazzarri's [знаменитый ночной клуб в Западном Голливуде], и тут появляется этот парень, и мы сталкиваемся друг с другом. И я такой: «О, этот парень крут. У него классная внешность, и он веселый». А я считаю себя, возможно, тоже веселым, не знаю. Но мы нашли общий язык, начали разговаривать, смеяться. Он был из Нью-Йорка, искал лучшего варианта, пытался пробиться, как и все остальные музыканты в то время. Многие люди переезжали в Лос-Анджелес. Лос-Анджелес был «горячей точкой» - не Нэшвилл, не Остин. Это был Лос-Анджелес. Вот где нужно было быть, если ты хотел добиться успеха. И C.C. появился, и мы подружились.

В конце концов мы пригласили его в гараж в Ла Мираде, примерно в 45 минутах езды от Голливуда, и мы начали джемовать. Мы с обеих сторон рассматривали возможность его присоединения к STRYPER, и единственное, что заставило его принять решение об отказе, - это желто-черный имидж STRYPER. Это то, что я помню. Да, это то, что я помню. Возможно, если вы возьмете у него интервью, то получите другую версию, но я точно помню, что он сказал: «Да, мне не нравится желто-черный цвет. Мне больше по душе розовый и фиолетовый». Он действительно так сказал. Именно это не давало нам двигаться дальше. А еще мы джемовали, прослушивались и разговаривали с Doug Aldrich [DIO, WHITESNAKE, THE DEAD DAISIES] о том, чтобы присоединиться к группе».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 52

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом