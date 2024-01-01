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C.C. DEVILLE не пошел в STRYPER из-за пчелайна



В рамках недавнего интервью с лидером STRYPER у него спросили, правда ли в группе мог оказаться C.C. DeVille:



«Я стоял на бульваре Сансет перед Gazzarri's [знаменитый ночной клуб в Западном Голливуде], и тут появляется этот парень, и мы сталкиваемся друг с другом. И я такой: «О, этот парень крут. У него классная внешность, и он веселый». А я считаю себя, возможно, тоже веселым, не знаю. Но мы нашли общий язык, начали разговаривать, смеяться. Он был из Нью-Йорка, искал лучшего варианта, пытался пробиться, как и все остальные музыканты в то время. Многие люди переезжали в Лос-Анджелес. Лос-Анджелес был «горячей точкой» - не Нэшвилл, не Остин. Это был Лос-Анджелес. Вот где нужно было быть, если ты хотел добиться успеха. И C.C. появился, и мы подружились.



В конце концов мы пригласили его в гараж в Ла Мираде, примерно в 45 минутах езды от Голливуда, и мы начали джемовать. Мы с обеих сторон рассматривали возможность его присоединения к STRYPER, и единственное, что заставило его принять решение об отказе, - это желто-черный имидж STRYPER. Это то, что я помню. Да, это то, что я помню. Возможно, если вы возьмете у него интервью, то получите другую версию, но я точно помню, что он сказал: «Да, мне не нравится желто-черный цвет. Мне больше по душе розовый и фиолетовый». Он действительно так сказал. Именно это не давало нам двигаться дальше. А еще мы джемовали, прослушивались и разговаривали с Doug Aldrich [DIO, WHITESNAKE, THE DEAD DAISIES] о том, чтобы присоединиться к группе».







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