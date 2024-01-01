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*Вокалист DEF LEPPARD о Тейлор Свифт: «Это явление — фактичес... 46
*Басист IRON MAIDEN: «Blaze помог группе выжить» 45
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David Lee Roth

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JOHN 5 о работе с DAVID LEE ROTH



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JOHN 5 в интервью Ultimate Guitar, рассказал о совместной работе с DAVID'ом LEE ROTH'ом:

«Конечно же он один из наших героев. И это было очень волнительно. Я нервничал, потому что хотел проделать для него отличную работу. Мы очень хорошо сочиняли вместе. Всё очень хорошо сочеталось. И мне очень нравилось находиться в студии, потому что это было именно то, что нужно. Мы находили общий язык по поводу идей, и всё получалось очень быстро. Так что у меня только положительные впечатления от работы с Dave'ом».

John 5 также затронул тему так и не вышедшего альбома, который он записал с Roth'oм в 2007 году, и несколько песен из которого в последние годы появились в Интернете:

«Мы записали песню "Nothing Could Have Stopped Us Back Then [Anyway...]". Она посвящена VAN HALEN, и это замечательная песня. Вы можете посмотреть её на YouTube. Это одна из тех песен, которыми я больше всего горжусь, потому что это дань уважения VAN HALEN, но с David Lee Roth. И это так странно. Если бы я узнал в детстве, что я с ним буду сочинять песню, которая является трибьютом VAN HALEN, я бы не поверил. Так что я очень горжусь этой песней. И он замечательный человек».




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