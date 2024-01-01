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*Гитарист BLACK SABBATH о риффе, который был для него особенн... 56
*MAX CAVALERA о реюнионе SEPULTURA 30
*GENE SIMMONS о курении, выпивке и наркотиках: «Шмекель работ... 27
*TED NUGENT: «Люблю я оленину!» 25
*TED NUGENT о месячнике гордости 18
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David Lee Roth

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20 июн 2024 : 		 DAVID LEE ROTH представил новый трек

8 июн 2024 : 		 Кавер-версия TOMMY TUTONE от DAVID LEE ROTH

22 май 2024 : 		 GREGG BISSONETTE о выступлениях с DAVID LEE ROTH

15 май 2024 : 		 DAVID LEE ROTH исполняет STEELY DAN

20 апр 2024 : 		 MICHAEL ANTHONY: «DAVID LEE ROTH сумасшедший»

15 апр 2024 : 		 DAVID LEE ROTH представил новый трек

27 янв 2024 : 		 DAVID LEE ROTH о WOLFGANG'e VAN HALEN'e: «Чёртов пацан!»

22 янв 2024 : 		 JOE SATRIANI: «Я не понимаю DAVID'a LEE ROTH'a»

29 дек 2023 : 		 DAVID LEE ROTH продолжает танцевать

11 дек 2023 : 		 Новая песня DAVID LEE ROTH

2 дек 2023 : 		 DAVID LEE ROTH исполняет VAN HALEN

29 ноя 2023 : 		 Новая книга DAVID LEE ROTH выйдет зимой

25 ноя 2023 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

23 ноя 2023 : 		 "Wash And Fold" от DAVID LEE ROTH

19 ноя 2023 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

11 ноя 2023 : 		 "Hi-Fashion Girl" от DAVID LEE ROTH

6 ноя 2023 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

29 окт 2023 : 		 JOHN 5 о недавно опубликованном треке DAVID LEE ROTH

21 окт 2023 : 		 "The Shit That Killed Elvis" от DAVID LEE ROTH

16 окт 2023 : 		 "Manda Bala" от DAVID LEE ROTH

9 окт 2023 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

24 сен 2023 : 		 DAVID LEE ROTH исполняет VAN HALEN

12 июл 2023 : 		 DAVID LEE ROTH продолжает танцевать

3 июл 2023 : 		 Бывший басист VAN HALEN — о том, как на DAVID'a LEE ROTH'a надели смирительную рубашку

3 июн 2023 : 		 DAVID LEE ROTH перезаписал VAN HALEN

30 май 2023 : 		 DAVID LEE ROTH продолжает танцевать
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|||| сегодня

DAVID LEE ROTH представил новый трек



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DAVID LEE ROTH представил новый трек “J.A.F.D.I.P. (Just Another Fu**in’ Day In Paradise)”.

DAVID LEE ROTH Is Living вЂњJust Another Fu**inвЂ™ Day In ParadiseвЂќ; New Song Streaming




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