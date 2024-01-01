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*Вокалист GOJIRA зовет в веганы 47
*MARTY FRIEDMAN о причине, по которой многим японцам нравится... 34
*Альбом BLACK SABBATH попал в чарты 27
*У вас нет такого же GIBSON'а, но с перламутровыми колками? 24
*CHARLIE BENANTE: «LARS ULRICH был прав — Spotify убивает муз... 22
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David Lee Roth

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2 дек 2024 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

28 ноя 2024 : 		 DAVID LEE ROTH продолжает танцевать

28 окт 2024 : 		 DAVID LEE ROTH продолжает танцевать

25 окт 2024 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

20 окт 2024 : 		 Нереализованный трек DAVID LEE ROTH

17 окт 2024 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

5 окт 2024 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

3 сен 2024 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

28 авг 2024 : 		 JOHN 5 о работе с DAVID LEE ROTH

20 авг 2024 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

8 авг 2024 : 		 Кавер-версия SIMON & GARFUNKEL от DAVID LEE ROTH

4 авг 2024 : 		 WOLFGANG VAN HALEN о DAVID LEE ROTH

15 июл 2024 : 		 DAVID LEE ROTH исполняет VAN HALEN

5 июл 2024 : 		 DAVID LEE ROTH вернулся к танцам

20 июн 2024 : 		 DAVID LEE ROTH представил новый трек

8 июн 2024 : 		 Кавер-версия TOMMY TUTONE от DAVID LEE ROTH

22 май 2024 : 		 GREGG BISSONETTE о выступлениях с DAVID LEE ROTH

15 май 2024 : 		 DAVID LEE ROTH исполняет STEELY DAN

20 апр 2024 : 		 MICHAEL ANTHONY: «DAVID LEE ROTH сумасшедший»

15 апр 2024 : 		 DAVID LEE ROTH представил новый трек

27 янв 2024 : 		 DAVID LEE ROTH о WOLFGANG'e VAN HALEN'e: «Чёртов пацан!»

22 янв 2024 : 		 JOE SATRIANI: «Я не понимаю DAVID'a LEE ROTH'a»

29 дек 2023 : 		 DAVID LEE ROTH продолжает танцевать

11 дек 2023 : 		 Новая песня DAVID LEE ROTH

2 дек 2023 : 		 DAVID LEE ROTH исполняет VAN HALEN

29 ноя 2023 : 		 Новая книга DAVID LEE ROTH выйдет зимой
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Новое видео DAVID LEE ROTH



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"Giddy Up", новое видео DAVID LEE ROTH, доступно для просмотра ниже.

DAVID LEE ROTH Releases New "Giddy Up" Video




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