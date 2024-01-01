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*Вокалист HELLOWEEN: «Коммунизм не лучше фашизма» 73
*UDO DIRKSCHNEIDER перезаписал ACCEPT с гостями 49
*TOMMY LEE подмывается раз в неделю. Как настоящий европеец 27
*Гитарист BIOHAZARD травит байки про Lars'a 23
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David Lee Roth

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25 дек 2024 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

21 дек 2024 : 		 Видео полного выступления DAVID LEE ROTH

17 дек 2024 : 		 Видео полного выступления DAVID LEE ROTH

4 дек 2024 : 		 DAVID LEE ROTH продолжает танцевать

2 дек 2024 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

28 ноя 2024 : 		 DAVID LEE ROTH продолжает танцевать

28 окт 2024 : 		 DAVID LEE ROTH продолжает танцевать

25 окт 2024 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

20 окт 2024 : 		 Нереализованный трек DAVID LEE ROTH

17 окт 2024 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

5 окт 2024 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

3 сен 2024 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

28 авг 2024 : 		 JOHN 5 о работе с DAVID LEE ROTH

20 авг 2024 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

8 авг 2024 : 		 Кавер-версия SIMON & GARFUNKEL от DAVID LEE ROTH

4 авг 2024 : 		 WOLFGANG VAN HALEN о DAVID LEE ROTH

15 июл 2024 : 		 DAVID LEE ROTH исполняет VAN HALEN

5 июл 2024 : 		 DAVID LEE ROTH вернулся к танцам

20 июн 2024 : 		 DAVID LEE ROTH представил новый трек

8 июн 2024 : 		 Кавер-версия TOMMY TUTONE от DAVID LEE ROTH

22 май 2024 : 		 GREGG BISSONETTE о выступлениях с DAVID LEE ROTH

15 май 2024 : 		 DAVID LEE ROTH исполняет STEELY DAN

20 апр 2024 : 		 MICHAEL ANTHONY: «DAVID LEE ROTH сумасшедший»

15 апр 2024 : 		 DAVID LEE ROTH представил новый трек

27 янв 2024 : 		 DAVID LEE ROTH о WOLFGANG'e VAN HALEN'e: «Чёртов пацан!»

22 янв 2024 : 		 JOE SATRIANI: «Я не понимаю DAVID'a LEE ROTH'a»
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Новое видео DAVID LEE ROTH



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"Forgiveness", новое видео группы DAVID LEE ROTH, доступно для просмотра ниже.

DAVID LEE ROTH Shares "Forgiveness" Song; Visualizer




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