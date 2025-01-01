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*Вокалистка LACUNA COIL: «Надо с умом использовать технологии... 115
*Басист MEGADETH: «DAVID ELLEFSON сформировал звучание группы... 57
*Барабанщик CANNIBAL CORPSE не брал в рот мясо 22 года 37
*SOPHIE LLOYD выбрала альбом METALLICA 33
*Лидер OPETH о Поле Ди'Анно 28
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David Lee Roth

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11 янв 2025 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

9 янв 2025 : 		 Бокс-сет DAVID LEE ROTH выйдет зимой

25 дек 2024 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

21 дек 2024 : 		 Видео полного выступления DAVID LEE ROTH

17 дек 2024 : 		 Видео полного выступления DAVID LEE ROTH

4 дек 2024 : 		 DAVID LEE ROTH продолжает танцевать

2 дек 2024 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

28 ноя 2024 : 		 DAVID LEE ROTH продолжает танцевать

28 окт 2024 : 		 DAVID LEE ROTH продолжает танцевать

25 окт 2024 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

20 окт 2024 : 		 Нереализованный трек DAVID LEE ROTH

17 окт 2024 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

5 окт 2024 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

3 сен 2024 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

28 авг 2024 : 		 JOHN 5 о работе с DAVID LEE ROTH

20 авг 2024 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

8 авг 2024 : 		 Кавер-версия SIMON & GARFUNKEL от DAVID LEE ROTH

4 авг 2024 : 		 WOLFGANG VAN HALEN о DAVID LEE ROTH

15 июл 2024 : 		 DAVID LEE ROTH исполняет VAN HALEN

5 июл 2024 : 		 DAVID LEE ROTH вернулся к танцам

20 июн 2024 : 		 DAVID LEE ROTH представил новый трек

8 июн 2024 : 		 Кавер-версия TOMMY TUTONE от DAVID LEE ROTH

22 май 2024 : 		 GREGG BISSONETTE о выступлениях с DAVID LEE ROTH

15 май 2024 : 		 DAVID LEE ROTH исполняет STEELY DAN

20 апр 2024 : 		 MICHAEL ANTHONY: «DAVID LEE ROTH сумасшедший»

15 апр 2024 : 		 DAVID LEE ROTH представил новый трек
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Новое видео DAVID LEE ROTH



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DAVID LEE ROTH опубликовал визуальный ряд к композиции "Imaginary Pot Labels".




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