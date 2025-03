сегодня



Обновленное видео DAVID LEE ROTH



21 февраля Rhino выпустили бокс-сет записей DAVID LEE ROTH, "The Warner Recordings 1985-1994", в который вошли первые пять сольных альбомов бывшего вокалиста VAN HALEN:



"Crazy From The Heat":



A1. Easy Street

A2. Just A Gigolo/I Ain't Got Nobody



B1. California Girls

B2. Coconut Grove



"Eat 'Em And Smile":



A1. Yankee Rose

A2. Shyboy

A3. I'm Easy

A4. Ladies' Nite In Buffalo?

A5. Goin' Crazy!



B1. Tobacco Road

B2. Elephant Gun

B3. Big Trouble

B4. Bump And Grind

B5. That's Life



"Skyscraper":



A1. Knucklebones

A2. Just Like Paradise

A3. The Bottom Line

A4. Skyscraper

A5. Damn Good



B1. Hot Dog And A Shake

B2. Stand Up

B3. Hina

B4. Perfect Timing

B5. Two Fools A Minute



"A Little Ain't Enough":



A1. A Lil' Ain't Enough

A2. Shoot It

A3. Lady Luck

A4. Hammerhead Shark

A5. Tell The Truth

A6. Baby's On Fire



B1. 40 Below

B2. Sensible Shoes

B3. Last Call

B4. The Dogtown Shuffle

B5. It's Showtime!

B6. Drop in the Bucket



"Your Filthy Little Mouth":



A1. She's My Machine

A2. Everybody's Got The Monkey

A3. Big Train

A4. Experience

A5. A Little Luck

A6. Cheatin' Heart Café

A7. Hey, You Never Know



B1. No Big 'Ting

B2. You're Breathin' It

B3. Your Filthy Little Mouth

B4. Land's End

B5. Night Life

B6. Sunburn

B7. You're Breathin' It (Urban NYC Mix)



Обновленное видео “Stand Up” доступно ниже. http://www.davidleeroth.com







