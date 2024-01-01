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*Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!» 37
*Вокалист DISTURBED: «Современные нацисты восхваляются в прог... 28
*MAX CAVALERA: «Я один из немногих людей в мире, у которых не... 27
*Гитарист METALLICA: «Мне нравится, когда люди интерпретируют... 25
*GEEZER BUTLER и OZZY OSBOURNE хотят дать последний концерт B... 19
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David Lee Roth

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8 июн 2024 : 		 Кавер-версия TOMMY TUTONE от DAVID LEE ROTH

22 май 2024 : 		 GREGG BISSONETTE о выступлениях с DAVID LEE ROTH

15 май 2024 : 		 DAVID LEE ROTH исполняет STEELY DAN

20 апр 2024 : 		 MICHAEL ANTHONY: «DAVID LEE ROTH сумасшедший»

15 апр 2024 : 		 DAVID LEE ROTH представил новый трек

27 янв 2024 : 		 DAVID LEE ROTH о WOLFGANG'e VAN HALEN'e: «Чёртов пацан!»

22 янв 2024 : 		 JOE SATRIANI: «Я не понимаю DAVID'a LEE ROTH'a»

29 дек 2023 : 		 DAVID LEE ROTH продолжает танцевать

11 дек 2023 : 		 Новая песня DAVID LEE ROTH

2 дек 2023 : 		 DAVID LEE ROTH исполняет VAN HALEN

29 ноя 2023 : 		 Новая книга DAVID LEE ROTH выйдет зимой

25 ноя 2023 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

23 ноя 2023 : 		 "Wash And Fold" от DAVID LEE ROTH

19 ноя 2023 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

11 ноя 2023 : 		 "Hi-Fashion Girl" от DAVID LEE ROTH

6 ноя 2023 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

29 окт 2023 : 		 JOHN 5 о недавно опубликованном треке DAVID LEE ROTH

21 окт 2023 : 		 "The Shit That Killed Elvis" от DAVID LEE ROTH

16 окт 2023 : 		 "Manda Bala" от DAVID LEE ROTH

9 окт 2023 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

24 сен 2023 : 		 DAVID LEE ROTH исполняет VAN HALEN

12 июл 2023 : 		 DAVID LEE ROTH продолжает танцевать

3 июл 2023 : 		 Бывший басист VAN HALEN — о том, как на DAVID'a LEE ROTH'a надели смирительную рубашку

3 июн 2023 : 		 DAVID LEE ROTH перезаписал VAN HALEN

30 май 2023 : 		 DAVID LEE ROTH продолжает танцевать

15 май 2023 : 		 DAVID LEE ROTH продолжает танцевать
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Кавер-версия TOMMY TUTONE от DAVID LEE ROTH



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DAVID LEE ROTH представил собственное прочтение хита TOMMY TUTONE "867-5309/Jenny"

DAVID LEE ROTH Shares Cover Of TOMMY TUTONE Hit "867-5309/Jenny"; Visualizer




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