Видео полного выступления DAVID LEE ROTH



Видео полного выступления DAVID LEE ROTH, которое состоялось первого 13 апреля 1988 года в рамках тура Skyscraper в Монреале, доступно для просмотра ниже:



"The Bottom Line"

"Hot Dog and a Shake"

"Ain't Talkin' 'Bout Love" (Van Halen)

"Just Like Paradise"

"Knucklebones"

"Easy Street" (The Edgar Winter Group)

"Hot For Teacher" (Van Halen)

"Stand Up"

"On Fire" (Van Halen)

- Steve Vai guitar solo -

"Skyscraper"

"Just a Gigolo / I Ain't Got Nobody" (Louis Prima)

"Goin' Crazy!"

- steel drum solo -

"Yankee Rose"

"Panama" (Van Halen song)

"California Girls" (The Beach Boys)



Encore:

"You Really Got Me" (The Kinks)



Encore 2:

"Jump" (Van Halen)







