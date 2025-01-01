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Новости
*Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь... 60
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*Гитарист PRIMUS лишился дома из-за пожара 23
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*Вокалист METALLICA: «Я хочу, чтобы слова были настолько силь... 60
*KERRY KING выбрал лучшие альбомы JUDAS PRIEST, IRON MAIDEN, ... 58
*EXODUS меняют нового на старого 54
*Вокалист DROWNING POOL: «Я бы с удовольствием вернулся к рас... 37
*TOMMY LEE: «Хватит пиарить свои ср..е концерты и альбомы, мы... 35
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David Lee Roth

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19 янв 2025 : 		 Новый трек от DAVID LEE ROTH

11 янв 2025 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

9 янв 2025 : 		 Бокс-сет DAVID LEE ROTH выйдет зимой

25 дек 2024 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

21 дек 2024 : 		 Видео полного выступления DAVID LEE ROTH

17 дек 2024 : 		 Видео полного выступления DAVID LEE ROTH

4 дек 2024 : 		 DAVID LEE ROTH продолжает танцевать

2 дек 2024 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

28 ноя 2024 : 		 DAVID LEE ROTH продолжает танцевать

28 окт 2024 : 		 DAVID LEE ROTH продолжает танцевать

25 окт 2024 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

20 окт 2024 : 		 Нереализованный трек DAVID LEE ROTH

17 окт 2024 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

5 окт 2024 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

3 сен 2024 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

28 авг 2024 : 		 JOHN 5 о работе с DAVID LEE ROTH

20 авг 2024 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

8 авг 2024 : 		 Кавер-версия SIMON & GARFUNKEL от DAVID LEE ROTH

4 авг 2024 : 		 WOLFGANG VAN HALEN о DAVID LEE ROTH

15 июл 2024 : 		 DAVID LEE ROTH исполняет VAN HALEN

5 июл 2024 : 		 DAVID LEE ROTH вернулся к танцам

20 июн 2024 : 		 DAVID LEE ROTH представил новый трек

8 июн 2024 : 		 Кавер-версия TOMMY TUTONE от DAVID LEE ROTH

22 май 2024 : 		 GREGG BISSONETTE о выступлениях с DAVID LEE ROTH

15 май 2024 : 		 DAVID LEE ROTH исполняет STEELY DAN

20 апр 2024 : 		 MICHAEL ANTHONY: «DAVID LEE ROTH сумасшедший»
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|||| сегодня

Новый трек от DAVID LEE ROTH



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DAVID LEE ROTH опубликовал визуальный ряд к блюграсс версии "Ice Cream Man"

DAVID LEE ROTH Shares New "Imaginary Pot Labels" Visualizer Soundtracked By Bluegrass Rendition Of "Ice Cream Man"




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