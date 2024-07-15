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*KISS набрали миллиард 31
*Лидер STRYPER: «Все думают, что рокеры богаты, но это чушь!» 25
*Бывший из RED HOT CHILI PEPPERS приземлил пешехода 24
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David Lee Roth

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DAVID LEE ROTH исполняет VAN HALEN



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DAVID LEE ROTH опубликовал исполнение композиции VAN HALEN "Mean Street" из проекта 2002 года No Holds Bar-B-Que.

DAVID LEE ROTH Shares Upgraded Video For Unplugged Rendition Of VAN HALEN Track "Mean Street" From No Holds Bar-B-Que




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15 июл 2024
Klawd Air
Благодарю, обожаю эту песню. До этого ни разу не слышал в акустике.

просмотров: 157

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