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David Lee Roth

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Видео полного выступления DAVID LEE ROTH



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Видео полного выступления DAVID LEE ROTH, которое состоялось первого ноября 1986 года в рамках тура Eat 'Em And Smile в Монреале, доступно для просмотра ниже:

"Shy Boy" (Talas)
"Tobacco Road" (John D. Loudermilk)
"Unchained" (Van Halen)
"Panama" (Van Halen)
- drum solo - 
"Oh, Pretty Woman" (Roy Orbison)
"Elephant Gun"
"Ladies' Nite in Buffalo?"
"Everybody Wants Some" (Van Halen)
"On Fire" (Van Halen)
"Bump and Grind"
Ice Cream Man" (John Brim)
"Big Trouble"
"Yankee Rose"
- bass / guitar solos -
"Ain't Talkin' 'bout Love" (Van Halen)
"Goin' Crazy"

Encore:
"Jump" (Van Halen)

Encore 2:
"California Girls" (The Beach Boys)

DAVID LEE ROTH - Fan-Filmed Video Of Entire 1986 Eat 'Em And Smile Show In Montreal Surfaces On YouTube




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