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David Lee Roth

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Обновленное видео DAVID LEE ROTH



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21 февраля Rhino выпустит бокс-сет записей DAVID LEE ROTH, "The Warner Recordings 1985-1994", в который вошли первые пять сольных альбомов бывшего вокалиста VAN HALEN:

"Crazy From The Heat":

A1. Easy Street
A2. Just A Gigolo/I Ain't Got Nobody

B1. California Girls
B2. Coconut Grove

"Eat 'Em And Smile":

A1. Yankee Rose
A2. Shyboy
A3. I'm Easy
A4. Ladies' Nite In Buffalo?
A5. Goin' Crazy!

B1. Tobacco Road
B2. Elephant Gun
B3. Big Trouble
B4. Bump And Grind
B5. That's Life

"Skyscraper":

A1. Knucklebones
A2. Just Like Paradise
A3. The Bottom Line
A4. Skyscraper
A5. Damn Good

B1. Hot Dog And A Shake
B2. Stand Up
B3. Hina
B4. Perfect Timing
B5. Two Fools A Minute

"A Little Ain't Enough":

A1. A Lil' Ain't Enough
A2. Shoot It
A3. Lady Luck
A4. Hammerhead Shark
A5. Tell The Truth
A6. Baby's On Fire

B1. 40 Below
B2. Sensible Shoes
B3. Last Call
B4. The Dogtown Shuffle
B5. It's Showtime!
B6. Drop in the Bucket

"Your Filthy Little Mouth":

A1. She's My Machine
A2. Everybody's Got The Monkey
A3. Big Train
A4. Experience
A5. A Little Luck
A6. Cheatin' Heart Café
A7. Hey, You Never Know

B1. No Big 'Ting
B2. You're Breathin' It
B3. Your Filthy Little Mouth
B4. Land's End
B5. Night Life
B6. Sunburn
B7. You're Breathin' It (Urban NYC Mix)

Обновленное видео “Yankee Rose” доступно ниже.




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