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GREGG BISSONETTE о выступлениях с DAVID LEE ROTH



GREGG BISSONETTE в рамках недавнего интервью вспомнил о работе с DAVID LEE ROTH времен тура по альбому Eat 'Em And Smile, когда в команде также были Steve Vai (guitar) и Billy Sheehan (bass):



«Dave дал мне отличный шанс сыграть все, что я захочу. Он сказал: "Почему бы тебе не сделать сумасшедшую фишку вот в этом месте? Почему бы тебе не сыграть соло? Вместо обычного барабанного соло, которое нравится только чувакам в рубашках Zildjian, почему бы тебе не сыграть соло на своих барабанах, стоя на них? Сделай свои бас-барабаны в два раза длиннее, поднимись, поставьте небольшой ритм "Shyboy" в драм-машину и встань на них!»







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