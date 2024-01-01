Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Ню-металл — это не стиль, это эпох... 51
*Вокалист GOJIRA зовет в веганы 38
*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 36
*Автограф-сессия гитариста MY DYING BRIDE в Москве 22
*CHARLIE BENANTE: «LARS ULRICH был прав — Spotify убивает муз... 22
*Барабанщик PANTERA: «Винни много раз говорил мне, что взял э... 14
*Альбом BLACK SABBATH попал в чарты 13
*Трейлер нового релиза STATUS QUO 12
*SABATON в игре 10
*Видео с выступления FEAR FACTORY 9
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Ню-металл — это не стиль, это эпох... 51
*Вокалист GOJIRA зовет в веганы 38
*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 36
*Автограф-сессия гитариста MY DYING BRIDE в Москве 22
*CHARLIE BENANTE: «LARS ULRICH был прав — Spotify убивает муз... 22
[= ||| все новости группы



*

David Lee Roth

*



28 ноя 2024 : 		 DAVID LEE ROTH продолжает танцевать

28 окт 2024 : 		 DAVID LEE ROTH продолжает танцевать

25 окт 2024 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

20 окт 2024 : 		 Нереализованный трек DAVID LEE ROTH

17 окт 2024 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

5 окт 2024 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

3 сен 2024 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

28 авг 2024 : 		 JOHN 5 о работе с DAVID LEE ROTH

20 авг 2024 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

8 авг 2024 : 		 Кавер-версия SIMON & GARFUNKEL от DAVID LEE ROTH

4 авг 2024 : 		 WOLFGANG VAN HALEN о DAVID LEE ROTH

15 июл 2024 : 		 DAVID LEE ROTH исполняет VAN HALEN

5 июл 2024 : 		 DAVID LEE ROTH вернулся к танцам

20 июн 2024 : 		 DAVID LEE ROTH представил новый трек

8 июн 2024 : 		 Кавер-версия TOMMY TUTONE от DAVID LEE ROTH

22 май 2024 : 		 GREGG BISSONETTE о выступлениях с DAVID LEE ROTH

15 май 2024 : 		 DAVID LEE ROTH исполняет STEELY DAN

20 апр 2024 : 		 MICHAEL ANTHONY: «DAVID LEE ROTH сумасшедший»

15 апр 2024 : 		 DAVID LEE ROTH представил новый трек

27 янв 2024 : 		 DAVID LEE ROTH о WOLFGANG'e VAN HALEN'e: «Чёртов пацан!»

22 янв 2024 : 		 JOE SATRIANI: «Я не понимаю DAVID'a LEE ROTH'a»

29 дек 2023 : 		 DAVID LEE ROTH продолжает танцевать

11 дек 2023 : 		 Новая песня DAVID LEE ROTH

2 дек 2023 : 		 DAVID LEE ROTH исполняет VAN HALEN

29 ноя 2023 : 		 Новая книга DAVID LEE ROTH выйдет зимой

25 ноя 2023 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH
Показать далее
| - |

|||| сегодня

DAVID LEE ROTH продолжает танцевать



zoom
DAVID LEE ROTH опубликовал новое видео, в котором танцует под композицию Busy Signal "Balloon".




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 22

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом