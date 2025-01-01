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*MASTODON расстались с гитаристом 222
*Вокалист HELLOWEEN: «Не собирался я в IRON MAIDEN» 30
*KATATONIA рассталась с гитаристом 27
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Рад, что Трамп стал президенто... 24
*STEVE HARRIS: «Пол Ди'Анно называл меня Гитлером» 19
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David Lee Roth

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19 мар 2025 : 		 Новая песня DAVID LEE ROTH

9 мар 2025 : 		 Обновленное видео DAVID LEE ROTH

5 мар 2025 : 		 Обновленное видео DAVID LEE ROTH

22 фев 2025 : 		 Обновленное видео DAVID LEE ROTH

13 фев 2025 : 		 Обновленное видео DAVID LEE ROTH

19 янв 2025 : 		 Новый трек от DAVID LEE ROTH

11 янв 2025 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

9 янв 2025 : 		 Бокс-сет DAVID LEE ROTH выйдет зимой

25 дек 2024 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

21 дек 2024 : 		 Видео полного выступления DAVID LEE ROTH

17 дек 2024 : 		 Видео полного выступления DAVID LEE ROTH

4 дек 2024 : 		 DAVID LEE ROTH продолжает танцевать

2 дек 2024 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

28 ноя 2024 : 		 DAVID LEE ROTH продолжает танцевать

28 окт 2024 : 		 DAVID LEE ROTH продолжает танцевать

25 окт 2024 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

20 окт 2024 : 		 Нереализованный трек DAVID LEE ROTH

17 окт 2024 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

5 окт 2024 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

3 сен 2024 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

28 авг 2024 : 		 JOHN 5 о работе с DAVID LEE ROTH

20 авг 2024 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

8 авг 2024 : 		 Кавер-версия SIMON & GARFUNKEL от DAVID LEE ROTH

4 авг 2024 : 		 WOLFGANG VAN HALEN о DAVID LEE ROTH

15 июл 2024 : 		 DAVID LEE ROTH исполняет VAN HALEN

5 июл 2024 : 		 DAVID LEE ROTH вернулся к танцам
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Новая песня DAVID LEE ROTH



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“Alligator Pants”, новая песня DAVID LEE ROTH, доступна для прослушивания ниже.




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