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David Lee Roth

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WOLFGANG VAN HALEN о DAVID LEE ROTH



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WOLFGANG VAN HALEN в недавнем подкасте обсудил, ладит ли он с DAVID'ом LEE ROTH'ом:

«Не особо, по крайней мере, в последнее время. Я думал, что мы с ним в хороших отношениях, а на самом деле он выложил пару видео на YouTube обо мне о том, как сильно я ему не нравлюсь».

На вопрос о том, чем Roth обосновал создание этих видео, сын Эдди ответил:

«По сути, он просто наговорил кучу всего, что было правдой для него, я думаю. Неважно, что это неправда, потому что люди, которые будут это слушать, всё равно поверят и будут использовать это как предлог, чтобы ненавидеть меня. Так что нужно просто двигаться вперёд.

Я думаю, самое главное — это то, что моего отца нет с нами. Поэтому я думаю, что он просто искал причину, чтобы на это указать».

Он также отметил, что у Эдди и David'a всегда были сложности в отношениях друг с другом:

«На протяжении всей их совместной истории так и было. Не знаю, что не так с группами 1980-х. С ними всегда что-то подобное происходило. Я решил, что не хочу, чтобы так было у меня. Так что в отношении моей группы я решил: "Почему мы не можем просто хорошо провести время, быть счастливыми и создавать музыку? Неужели это так чертовски сложно?"»

Он также затронул тему о том, почему, по его мнению, существует так много спекуляций о внутренней кухне VAN HALEN:

«Я считаю, что самое сложное в VAN HALEN заключается в том, что мой отец и мой дядя никогда не говорили об этом. Они просто двигались вперёд и продолжали заниматься своим делом. Я думаю, это оставляло возможность для различных трактовок происходящего или для того, чтобы одна сторона громко заявляла о том, чтобы единственная правда была на виду, и чтобы люди верили только в это, хотя это не обязательно должно быть так».




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