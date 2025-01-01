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*CHRIS HOLMES о своём интервью в фильме «Падение западной цив... 87
*Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом» 68
*KATATONIA рассталась с гитаристом 39
*Будет ли от QUEEN что-то новое? 30
*Гитарист DREAM THEATER: «Я мог бы жить в студии» 18
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David Lee Roth

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25 мар 2025 : 		 DAVID LEE ROTH исполняет VAN HALEN

20 мар 2025 : 		 Обновленное видео DAVID LEE ROTH

19 мар 2025 : 		 Новая песня DAVID LEE ROTH

9 мар 2025 : 		 Обновленное видео DAVID LEE ROTH

5 мар 2025 : 		 Обновленное видео DAVID LEE ROTH

22 фев 2025 : 		 Обновленное видео DAVID LEE ROTH

13 фев 2025 : 		 Обновленное видео DAVID LEE ROTH

19 янв 2025 : 		 Новый трек от DAVID LEE ROTH

11 янв 2025 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

9 янв 2025 : 		 Бокс-сет DAVID LEE ROTH выйдет зимой

25 дек 2024 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

21 дек 2024 : 		 Видео полного выступления DAVID LEE ROTH

17 дек 2024 : 		 Видео полного выступления DAVID LEE ROTH

4 дек 2024 : 		 DAVID LEE ROTH продолжает танцевать

2 дек 2024 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

28 ноя 2024 : 		 DAVID LEE ROTH продолжает танцевать

28 окт 2024 : 		 DAVID LEE ROTH продолжает танцевать

25 окт 2024 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

20 окт 2024 : 		 Нереализованный трек DAVID LEE ROTH

17 окт 2024 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

5 окт 2024 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

3 сен 2024 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

28 авг 2024 : 		 JOHN 5 о работе с DAVID LEE ROTH

20 авг 2024 : 		 Новое видео DAVID LEE ROTH

8 авг 2024 : 		 Кавер-версия SIMON & GARFUNKEL от DAVID LEE ROTH

4 авг 2024 : 		 WOLFGANG VAN HALEN о DAVID LEE ROTH
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|||| сегодня

DAVID LEE ROTH исполняет VAN HALEN



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DAVID LEE ROTH опубликовал видео с интерпретацией композиции VAN HALEN As IS




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