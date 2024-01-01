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Вокалист KILLSWITCH ENGAGE приглашает выйти из Матрицы



В рамках беседы с вокалистом KILLSWITCH ENGAGE, ведущий подкаста "Talk Toomey" описал будущую новую пластинку группы "This Consequence" как «темную, злую и агрессивную», с чем согласился и сам Jesse Leech:



«Да, я думаю, что гнев, темнота и агрессия, к лучшему или к худшему, — это то, что сейчас нужно миру, я уверен, с терапевтической точки зрения. Я полагаю, что многие из нас могут испытывать разочарование, гнев, предательство, все эти переживания, и именно это я выделил в лирике этого альбома; я сфокусировался на этих проблемах. Но я скажу вот что: если вы всерьез вчитаетесь в тексты, то в них есть позитив, пропитанный праведным гневом, гневом, который хочет разбудить людей и заставить их выбрать свой собственный путь вместо того, чтобы слепые вели слепых, что мы так часто видим в обществе, наших правительствах, организованной религии и всех этих структурах, которые контролируют нас как людей. Это очень важно — вырваться из Матрицы, если хотите, и проложить свой собственный путь. Под всем этим скрывается праведный гнев, и именно в нем кроется позитив. Но я думаю, что металлическая музыка тем и хороша, что в ней можно говорить о мрачных вещах, и это оказывает терапевтическое воздействие. Вот почему многие из нас изначально и начинают слушать именно такую музыку».







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