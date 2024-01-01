Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Вокалист GOJIRA зовет в веганы 53
*MARTY FRIEDMAN о причине, по которой многим японцам нравится... 47
*GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!» 32
*Альбом BLACK SABBATH попал в чарты 31
*Новое видео DREAM THEATER 29
*У вас нет такого же GIBSON'а, но с перламутровыми колками? 24
*Первый за 10 лет концерт MANOWAR в США 23
*Лидер NIGHTWISH: «Мои герои — композиторы музыки для фильмов... 21
*Новое видео AVANTASIA 16
*Барабанщика SLIPKNOT назвали лучшим 14
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Вокалист GOJIRA зовет в веганы 53
*MARTY FRIEDMAN о причине, по которой многим японцам нравится... 47
*GENE SIMMONS: «Да мёртв ваш рок!» 32
*Альбом BLACK SABBATH попал в чарты 31
*Новое видео DREAM THEATER 29
[= ||| все новости группы



*

Killswitch Engage

*



5 дек 2024 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE приглашает выйти из Матрицы

29 ноя 2024 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Брак меня поменял»

20 ноя 2024 : 		 Новая песня KILLSWITCH ENGAGE

25 сен 2024 : 		 KILLSWITCH ENGAGE выступили с бывшим

25 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE

20 май 2024 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE и бывший вокалист сводятся

10 мар 2024 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE: «У нас слишком много песен!»

26 фев 2024 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Конечный результат — это кульминация двух лет напряженной работы»

30 янв 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE

25 янв 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE

24 янв 2024 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE закончил написание текстов

16 янв 2024 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Новый альбом для меня самый сложный»

14 янв 2024 : 		 HOWARD JONES записал вокал для проекта с гитаристом KILLSWITCH ENGAGE

7 дек 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE

14 окт 2023 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE: «Альбом будет во второй половине 2024»

13 сен 2023 : 		 Тексты для KILLSWITCH ENGAGE будут писать все

28 авг 2023 : 		 KILLSWITCH ENGAGE поймали лося

25 авг 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE

24 авг 2023 : 		 KILLSWITCH ENGAGE готовы к записи

23 авг 2023 : 		 Как собрались бывшие из KILLSWITCH ENGAGE

16 авг 2023 : 		 У KILLSWITCH ENGAGE есть 14–15 демо

15 авг 2023 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE о том, зачем проходил прослушивание

14 авг 2023 : 		 Барабанщик KILLSWITCH ENGAGE надеется на скорую запись

19 июл 2023 : 		 У KILLSWITCH ENGAGE есть несколько новых песен

2 июл 2023 : 		 Почему так долго нет альбома KILLSWITCH ENGAGE?

20 июн 2023 : 		 Будут ли KILLSWITCH ENGAGE отмечать юбилей "The End Of Heartache"
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист KILLSWITCH ENGAGE приглашает выйти из Матрицы



zoom
В рамках беседы с вокалистом KILLSWITCH ENGAGE, ведущий подкаста "Talk Toomey" описал будущую новую пластинку группы "This Consequence" как «темную, злую и агрессивную», с чем согласился и сам Jesse Leech:

«Да, я думаю, что гнев, темнота и агрессия, к лучшему или к худшему, — это то, что сейчас нужно миру, я уверен, с терапевтической точки зрения. Я полагаю, что многие из нас могут испытывать разочарование, гнев, предательство, все эти переживания, и именно это я выделил в лирике этого альбома; я сфокусировался на этих проблемах. Но я скажу вот что: если вы всерьез вчитаетесь в тексты, то в них есть позитив, пропитанный праведным гневом, гневом, который хочет разбудить людей и заставить их выбрать свой собственный путь вместо того, чтобы слепые вели слепых, что мы так часто видим в обществе, наших правительствах, организованной религии и всех этих структурах, которые контролируют нас как людей. Это очень важно — вырваться из Матрицы, если хотите, и проложить свой собственный путь. Под всем этим скрывается праведный гнев, и именно в нем кроется позитив. Но я думаю, что металлическая музыка тем и хороша, что в ней можно говорить о мрачных вещах, и это оказывает терапевтическое воздействие. Вот почему многие из нас изначально и начинают слушать именно такую музыку».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 114

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом