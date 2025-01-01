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*Вокалист HIRAX: «Расизм есть везде» 32
*OZZY OSBOURNE: «Я не планирую полного сета с BLACK SABBATH» 20
*Барабанщик DREAM THEATER о бывшем 20
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Killswitch Engage

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Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Группы могут попасть в ловушку, если будут слишком угождать публике»



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Jesse Leach в недавней беседе рассказал о том, как он и его коллеги по группе находят баланс между тем, чтобы радовать своих фанатов, но при этом бросать себе вызов и добиваться того, чего они никогда раньше не делали:

«Я считаю, что важно быть довольным самим собой. Я уверен, что группы могут попасть в ловушку, если будут слишком угождать публике. Я полагаю, что великими группы становятся тогда, когда они оттачивают свое творчество, а вы ведете своих фанатов в определенном направлении. Я полагаю, это опасно - вы рискуете стать ностальгирующим проектом, если будете слишком много угождать публике, потому что иногда публика не знает, чего она хочет, пока не услышит что-то другое. И тогда они говорят: «О, это неожиданно. Это очень круто. Я этого не ожидал. И мне это действительно нравится». Так что для меня группы, поклонником которых я являюсь, когда они сворачивают в сторону и идут в другом направлении, я думаю: «Все в порядке. Давайте подождем немного». Часто разные моменты становятся моими любимыми, потому что я так привык к определенному звучанию».




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