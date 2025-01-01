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Killswitch Engage

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Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Мы наслаждаемся разнообразием звучания»



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JESSE LEAC'a в недавнем интервью спросили, находится ли он большую часть времени в мрачном состоянии, когда пишет тексты или нет:

«Да, это важная часть того, из чего я исхожу, — находиться в своей темноте, понимать свою темноту и затем находить решение для нее. Это своего рода формула, которую я люблю использовать, потому что мне всегда хочется привнести немного позитива.

И еще два момента. Во-первых, я думаю, что на этом альбоме есть пара песен, которые не заканчиваются на позитивной ноте. Я думаю о «The Fall Of Us». Я думаю о «Broken Glass», «Where It Dies»... И я считаю, что это важно. Я уверен, что важно выпускать что-то, что просто оказывает терапевтическое воздействие и не обязательно несет позитивный посыл. И с другой стороны, песня «I Believe» с альбома — это на 100% позитивная песня, и я был в хорошем настроении, когда писал ее, я был в состоянии надежды и позитива, и я горжусь этой песней тоже. И я уверен, что тебе как артисту нужен контраст между ними — ну, по крайней мере, мне. Мне нравится разнообразие, когда можно затронуть разные эмоции, разные звуковые оттенки, разные жанры музыки, а не просто делать что-то одно, типа: «KILLSWITCH - это строго такая-то группа». Мы же наслаждаемся разнообразием нашего звучания, наслаждаемся тем, как мы можем говорить о любви в этой области, о политической коррупции в этой области и, возможно, о духовном пробуждении и желании понять наше существование прямо здесь и сейчас. Так что я люблю и наслаждаюсь разнообразием всех этих тем. Поэтому можно быть в позитивном настроении и написать песню, но при этом тонко чувствовать, что ты пытаешься не быть пошлым, а говорить то, что чувствуешь, и я полагаю, что мы этого и добились. Хотя, возможно, я ошибаюсь».

На вопрос о том, отражаются ли в его текстах мрачные времена, в которые мы сейчас живем, когда мир находится в состоянии безумия, печали и ярости, Jesse сказал:

«Да, и я полагаю, что именно поэтому альбом звучит так, как он звучит, и имеет такие тексты, поскольку я очень хорошо это чувствую. По крайней мере, мне пришлось обратить внимание на то, через что мы все прошли — от COVID, от пандемии до сегодняшнего дня, на разобщенность, на то, что люди вцепились друг другу в глотки, на то, что они разделены, на политические идеологии, на религиозные войны. Куда бы вы ни посмотрели, везде есть что-то негативное и мрачное, и я полагаю, что важно признать это, но не погрязнуть в этом и не позволить всему этому поглотить вас до полного отчаяния. Даже одна из строк в одной из песен, «Aftermath»: «Не поддавайтесь отчаянию». Вы не можете поддаться ему.

Эта пластинка в значительной степени посвящена тому, как я переживаю свои страдания, переживаю страдания всего мира, размышляю над ними, а затем прохожу через них с праведным гневом, с помощью которого я хочу заставить людей проснуться. Например, вы не должны так думать. Вы не обязаны жить в этом разделенном мире. Вы не обязаны закрывать глаза на кого-то, потому что он с вами не согласен. Вы можете сострадать этому человеку. Вы можете найти себя в пространстве понимания, чтобы принять точку зрения этого человека и попытаться понять, почему он так думает, и, возможно, немного подискутировать по этому поводу. Возможно, вы узнаете что-то новое о себе. Возможно, вы обретете мудрость и понимание. Мир, в котором мы живем, этого не хочет. А я очень хочу этого. Поэтому для меня то, что я пишу, праведный гнев, через который я прохожу, — это в значительной степени революционное состояние ума, попытка объединить людей ради всеобщего блага. Потому что сильные мира сего, люди, которые контролируют ситуацию — называйте их, как хотите, сущности, существа — есть причина, по которой они продвигают через социальные сети, через основные средства массовой информации разделение, войны, негатив. Хорошие поступки обычно не попадают в заголовки газет, и на это есть причина. Поэтому читайте между строк, старайтесь обращать внимание на то, что происходит на периферии, и используйте свою проницательность, чтобы понять, почему это направлено на вас. И вы сможете бороться с этим. Вы можете сами стать тем изменением, в котором нуждается этот мир. И это могут быть очень простые дела, начиная с того, как вы относитесь к людям, вашим соседям, кому-то, кого вы видите в продуктовом магазине. Эти маленькие акты доброты и сострадания имеют эффект волны, которая может создать прекрасные, позитивные изменения, о которых вы даже не подозреваете. И это, как мне кажется, то, к чему я стремлюсь. Если моя музыка может как-то повлиять на позитивные изменения, то я делаю это именно поэтому. Думайте сами».




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