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Гитарист KILLSWITCH ENGAGE и бывший вокалист сводятся



Бывший вокалист KILLSWITCH ENGAGE Howard Jones сообщил, что альбом нового проекта с гитаристом KILLSWITCH ENGAGE Adam'ом Dutkiewicz'ом уже в процессе сведения и проект "нашел правильный лейбл для релиза, который можно назвать нашим домом".





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