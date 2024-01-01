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*Вокалист ANTHRAX поёт JOURNEY в караоке 24
*Вокалист JUDAS PRIEST: «Я люблю любовь и молитвы» 21
*Вокалист DEF LEPPARD: «Мне не нравится термин "тяжёлый метал... 20
*Гитарист DIMMU BORGIR: «Мы работаем над новым материалом» 20
*METALLICA 14 раз первая 19
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Killswitch Engage

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20 май 2024 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE и бывший вокалист сводятся

10 мар 2024 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE: «У нас слишком много песен!»

26 фев 2024 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Конечный результат — это кульминация двух лет напряженной работы»

30 янв 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE

25 янв 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE

24 янв 2024 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE закончил написание текстов

16 янв 2024 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Новый альбом для меня самый сложный»

14 янв 2024 : 		 HOWARD JONES записал вокал для проекта с гитаристом KILLSWITCH ENGAGE

7 дек 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE

14 окт 2023 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE: «Альбом будет во второй половине 2024»

13 сен 2023 : 		 Тексты для KILLSWITCH ENGAGE будут писать все

28 авг 2023 : 		 KILLSWITCH ENGAGE поймали лося

25 авг 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE

24 авг 2023 : 		 KILLSWITCH ENGAGE готовы к записи

23 авг 2023 : 		 Как собрались бывшие из KILLSWITCH ENGAGE

16 авг 2023 : 		 У KILLSWITCH ENGAGE есть 14–15 демо

15 авг 2023 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE о том, зачем проходил прослушивание

14 авг 2023 : 		 Барабанщик KILLSWITCH ENGAGE надеется на скорую запись

19 июл 2023 : 		 У KILLSWITCH ENGAGE есть несколько новых песен

2 июл 2023 : 		 Почему так долго нет альбома KILLSWITCH ENGAGE?

20 июн 2023 : 		 Будут ли KILLSWITCH ENGAGE отмечать юбилей "The End Of Heartache"

13 июн 2023 : 		 JOEY BELLADONNA и HOWARD JONES присоединились на сцене к KILLSWITCH ENGAGE

10 май 2023 : 		 Участники KILLSWITCH ENGAGE вновь мутят вместе

23 фев 2023 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE работает с бывшим

11 фев 2023 : 		 Демо KILLSWITH ENGAGE готово

26 дек 2022 : 		 Барабанщик KILLSWITCH ENGAGE: «Здорово, что я встретил стольких людей!»
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Гитарист KILLSWITCH ENGAGE и бывший вокалист сводятся



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Бывший вокалист KILLSWITCH ENGAGE Howard Jones сообщил, что альбом нового проекта с гитаристом KILLSWITCH ENGAGE Adam'ом Dutkiewicz'ом уже в процессе сведения и проект "нашел правильный лейбл для релиза, который можно назвать нашим домом".




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