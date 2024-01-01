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Барабанщик KILLSWITCH ENGAGE о новом альбоме



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Justin Foley в недавнем интервью ответил на вопрос, какой песней из нового альбома KILLSWITCH ENGAGE он гордится больше всего:

«[Первый сингл] «Forever Aligned», вероятно, возглавляет мой список. Я считаю, что эта песня получилась просто великолепной. Это хороший показатель того, что группа делает, когда у нас все получается, и у нас есть что-то интересное, от чего мы все в восторге и все такое. Эта песня хорошо отражает то, что у нас рождается, я так считаю. Думаю, она реально хороша. И есть еще несколько классных вещей. Есть одна песня, которая, кажется, очень резвая, почти как дэт-металл. По-моему, это было демо Adam'a, и он даже не был уверен, понравится ли оно нам, а мы такие: «Да, это круто. Давайте поработаем с этим». В итоге она так и стала называться «The Fall Of Us»... В ней очень много взрывного звучания. По-моему, это хороший пример того, как мы выходим за рамки привычного. Нам всем нравится слушать зажигательный дэт-металл. Мы не считаем себя группой, исполняющей надрывный дэт-металл, или людьми, которые могут играть надрывный дэт-металл, но если мы добавим немного этого, то, возможно, у нас получится. Так что я считаю, что она заняла достойное место. Да, это хороший пример. И есть еще одна... «Broken Glass» — она другая. Она какая-то совсем другая. Я чувствую, что это тоже очень необычная песня, и она выделяется. Я не знаю, как ее описать, правда. Но я не уверен, что она очень похожа на то, что мы делали раньше».




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