сегодня



KILLSWITCH ENGAGE открыли тур



KILLSWITCH ENGAGE выступлением пятого марта в The Pinnacle, Nashville, Tennessee, открыли тур по США:



01. Strength Of The Mind

02. Rose Of Sharyn

03. The Forgotten

04. Aftermath (live debut)

05. Fixation On The Darkness

06. A Bid Farewell

07. Beyond The Flames

08. Collusion (live debut)

09. Hate By Design

10. Forever Aligned (live debut)

11. I Believe (live debut)

12. The Signal Fire

13. In Due Time

14. I Am Broken Too

15. This Fire

16. My Curse

17. The End Of Heartache

18. My Last Serenade







