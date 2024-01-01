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*Юбилейный тур IRON MAIDEN стартует в мае 25
*Новое видео NIGHTWISH 24
*Видео с выступления SLAYER 23
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Killswitch Engage

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KILLSWITCH ENGAGE выступили с бывшим



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Бывший вокалист KILLSWITCH ENGAGE Howard Jones присоединился к группе в рамках выступления на New England Metal & Hardcore Festival, 21 сентября и исполнил три песни "Take This Oath", "Rose Of Sharyn" and "The Signal Fire".




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