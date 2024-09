сегодня



KILLSWITCH ENGAGE выступили с бывшим



Бывший вокалист KILLSWITCH ENGAGE Howard Jones присоединился к группе в рамках выступления на New England Metal & Hardcore Festival, 21 сентября и исполнил три песни "Take This Oath", "Rose Of Sharyn" and "The Signal Fire".







