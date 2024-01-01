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*Гитарист TESTAMENT: «Религия — зло!» 88
*UDO DIRKSCHNEIDER перезаписал ACCEPT с гостями 49
*Гитарист IRON MAIDEN: «Wasted Years попала на альбом случайн... 20
*NIGHTWISH от TARJA 20
*Лидер W.A.S.P.: «Молодежь перестала ценить музыку» 16
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Killswitch Engage

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21 дек 2024 : 		 Бывший вокалист KILLSWITCH ENGAGE готовит сольник

16 дек 2024 : 		 Барабанщик KILLSWITCH ENGAGE о новом альбоме

5 дек 2024 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE приглашает выйти из Матрицы

29 ноя 2024 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Брак меня поменял»

20 ноя 2024 : 		 Новая песня KILLSWITCH ENGAGE

25 сен 2024 : 		 KILLSWITCH ENGAGE выступили с бывшим

25 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE

20 май 2024 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE и бывший вокалист сводятся

10 мар 2024 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE: «У нас слишком много песен!»

26 фев 2024 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Конечный результат — это кульминация двух лет напряженной работы»

30 янв 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE

25 янв 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE

24 янв 2024 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE закончил написание текстов

16 янв 2024 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Новый альбом для меня самый сложный»

14 янв 2024 : 		 HOWARD JONES записал вокал для проекта с гитаристом KILLSWITCH ENGAGE

7 дек 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE

14 окт 2023 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE: «Альбом будет во второй половине 2024»

13 сен 2023 : 		 Тексты для KILLSWITCH ENGAGE будут писать все

28 авг 2023 : 		 KILLSWITCH ENGAGE поймали лося

25 авг 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE

24 авг 2023 : 		 KILLSWITCH ENGAGE готовы к записи

23 авг 2023 : 		 Как собрались бывшие из KILLSWITCH ENGAGE

16 авг 2023 : 		 У KILLSWITCH ENGAGE есть 14–15 демо

15 авг 2023 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE о том, зачем проходил прослушивание

14 авг 2023 : 		 Барабанщик KILLSWITCH ENGAGE надеется на скорую запись

19 июл 2023 : 		 У KILLSWITCH ENGAGE есть несколько новых песен
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Бывший вокалист KILLSWITCH ENGAGE готовит сольник



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HOWARD JONES сообщил о том, что приступил к работе над сольным альбомом:

«Вернулся в студию, чтобы поработать над разными проектами и фишками. И после долгих обсуждений это случилось — начал работать над сольным альбомом, и очень рад, что со мной Josh Gilbert. Дальше — больше!»




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