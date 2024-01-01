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Бывший вокалист KILLSWITCH ENGAGE готовит сольник



HOWARD JONES сообщил о том, что приступил к работе над сольным альбомом:



«Вернулся в студию, чтобы поработать над разными проектами и фишками. И после долгих обсуждений это случилось — начал работать над сольным альбомом, и очень рад, что со мной Josh Gilbert. Дальше — больше!»





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