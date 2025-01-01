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Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Я основательно посидел и выплеснул все в новую пластинку»



JESSE LEACH в недавнем интервью ответил на вопрос, испытывал ли он и коллеги по группе какой-то давление при создании новой пластинки:



«Единственное давление, которое я ощущал, — это давление, которое мы сами на себя оказываем, а это очень немало. Я бы сказал, что оно сильнее, чем любое другое давление. И контроль качества в этой работе был высок — много переписываний, много напряженных размышлений, много исправлений. Я полагаю, мы все чувствовали, что должны сделать что-то, что кажется важным, что это исходит из очень искреннего, проникновенного источника. И частью этого процесса стало глубокое копание в моем, я так считаю, подавляемом гневе и разочаровании от состояния мира и выхода из пандемии, от всего того, что я видел и чему был свидетелем во время пандемии, от борьбы за власть между богатыми и бедными, от продолжающихся бесконечных войн и всего остального. Так что я просто взвалил это на свои плечи, переварил, посидел с этим и выложил все, что у меня было, в этот альбом».







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