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Басист KILLSWITCH ENGAGE: «Я обложку сделал, не ИИ!»



Mike D'Antonio в недавнем интервью опроверг слухи о том, что обложка нового альбома KILLSWITCH ENGAGE создана ИИ:



«Обложку делал не искусственный интеллект, что бы ни говорили люди в Интернете. Я убивался, делая эту чертову обложку, так что не говорите мне, что я просто ввел несколько слов в компьютер, и она появилась, потому что это - восемь месяцев спустя — не то, что было. На это ушло десять тысяч фотографий и уйма времени. Поэтому я просто хотел рассказать об этих событиях.



Наверное, мне должно быть лестно, что люди думают, что это настолько хорошо [что могло быть создано с помощью искусственного интеллекта]. Но это не так. Я ненавижу это. Я не хочу, чтобы меня ассоциировали с искусственным интеллектом. Это могут и другие люди. Я не против ИИ — это просто новая форма искусства. Люди, которые не могут себе этого позволить или не могут быть креативными, определенно должны стремиться к такому. Но это не для меня. Я художник. Я должен уметь делать свое собственное «дерьмо». И именно этим я и занимаюсь».







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