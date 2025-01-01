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*LORRAINE LEWIS: «Я в восторге от OnlyFans!» 199
*У KING DIAMOND есть целых десять песен 58
*EKTOMORF выступят в России в мае 33
*Так сдох ли рок? Отвечает гитарист TWISTED SISTER 27
*SHARON OSBOURNE: «От OZZY потребуется много усилий, чтобы он... 22
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Killswitch Engage

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Басист KILLSWITCH ENGAGE: «Я обложку сделал, не ИИ!»



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Mike D'Antonio в недавнем интервью опроверг слухи о том, что обложка нового альбома KILLSWITCH ENGAGE создана ИИ:

«Обложку делал не искусственный интеллект, что бы ни говорили люди в Интернете. Я убивался, делая эту чертову обложку, так что не говорите мне, что я просто ввел несколько слов в компьютер, и она появилась, потому что это - восемь месяцев спустя — не то, что было. На это ушло десять тысяч фотографий и уйма времени. Поэтому я просто хотел рассказать об этих событиях.

Наверное, мне должно быть лестно, что люди думают, что это настолько хорошо [что могло быть создано с помощью искусственного интеллекта]. Но это не так. Я ненавижу это. Я не хочу, чтобы меня ассоциировали с искусственным интеллектом. Это могут и другие люди. Я не против ИИ — это просто новая форма искусства. Люди, которые не могут себе этого позволить или не могут быть креативными, определенно должны стремиться к такому. Но это не для меня. Я художник. Я должен уметь делать свое собственное «дерьмо». И именно этим я и занимаюсь».




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