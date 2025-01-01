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*Члены DIRKSCHNEIDER о перезаписи ACCEPT 18
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*IRON SAVIOR зассали из-за Трампа 72
*Вокалист HIRAX: «Расизм есть везде» 34
*Гитарист IRON MAIDEN: «Мы знаем, когда нам уйти на покой» 27
*OZZY OSBOURNE: «Я не планирую полного сета с BLACK SABBATH» 20
*Барабанщик DREAM THEATER о бывшем 20
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Killswitch Engage

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25 фев 2025 : 		 Новое видео KILLSWITCH ENGAGE

24 фев 2025 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Группы могут попасть в ловушку, если будут слишком угождать публике»

19 фев 2025 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Я хотел вновь воскресить в себе творца»

15 фев 2025 : 		 Басист KILLSWITCH ENGAGE: «Я обложку сделал, не ИИ!»

12 фев 2025 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Я основательно посидел и выплеснул все в новую пластинку»

28 янв 2025 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE о дружбе с бывшим

23 янв 2025 : 		 Новое видео KILLSWITCH ENGAGE

14 янв 2025 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Мы наслаждаемся разнообразием звучания»

21 дек 2024 : 		 Бывший вокалист KILLSWITCH ENGAGE готовит сольник

16 дек 2024 : 		 Барабанщик KILLSWITCH ENGAGE о новом альбоме

5 дек 2024 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE приглашает выйти из Матрицы

29 ноя 2024 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Брак меня поменял»

20 ноя 2024 : 		 Новая песня KILLSWITCH ENGAGE

25 сен 2024 : 		 KILLSWITCH ENGAGE выступили с бывшим

25 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE

20 май 2024 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE и бывший вокалист сводятся

10 мар 2024 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE: «У нас слишком много песен!»

26 фев 2024 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Конечный результат — это кульминация двух лет напряженной работы»

30 янв 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE

25 янв 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE

24 янв 2024 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE закончил написание текстов

16 янв 2024 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Новый альбом для меня самый сложный»

14 янв 2024 : 		 HOWARD JONES записал вокал для проекта с гитаристом KILLSWITCH ENGAGE

7 дек 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE

14 окт 2023 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE: «Альбом будет во второй половине 2024»

13 сен 2023 : 		 Тексты для KILLSWITCH ENGAGE будут писать все
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Новое видео KILLSWITCH ENGAGE



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"Collusion", новое видео группы KILLSWITCH ENGAGE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "This Consequence".




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