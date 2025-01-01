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Вокалист KILLSWITCH ENGAGE о задержке с выходом альбома



JESSE LEACH в недавнем интервью объяснил, почему прошел далеко не один месяц после записи нового материала, прежде чем "This Consequence" был выпущен:



«Да, мы делали доводку и окончательную шлифовку, конечно. Мы хотели убедиться, что микс получился таким, каким мы хотели его сделать. Выбор песен, решение о том, какие песни войдут в альбом, а какие нет. Это был очень кропотливый процесс. Мы на самом деле хотели, чтобы этот альбом был тем, чем он должен быть — хорошим, коротким и милым пинком под зад. Так что, да, это потребовало определенного времени».







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