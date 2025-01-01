Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*MASTODON расстались с гитаристом 198
*MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос... 44
*Новый альбом PARADISE LOST выйдет осенью 32
*Вокалист HELLOWEEN: «Не собирался я в IRON MAIDEN» 30
*Новое видео BEHEMOTH 26
*Барабанщик SYSTEM OF A DOWN: «Рад, что Трамп стал президенто... 23
*Лидер GHOST о запрете телефонов на концертах 20
*STEVE HARRIS: «Пол Ди'Анно называл меня Гитлером» 18
*SOPHIE LLOYD исполняет METALLICA 15
*Новый альбом MEGADETH выйдет на Frontiers 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*MASTODON расстались с гитаристом 198
*MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос... 44
*Новый альбом PARADISE LOST выйдет осенью 32
*Вокалист HELLOWEEN: «Не собирался я в IRON MAIDEN» 30
*Новое видео BEHEMOTH 26
[= ||| все новости группы



*

Killswitch Engage

*



14 мар 2025 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE о задержке с выходом альбома

11 мар 2025 : 		 KILLSWITCH ENGAGE открыли тур

25 фев 2025 : 		 Новое видео KILLSWITCH ENGAGE

24 фев 2025 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Группы могут попасть в ловушку, если будут слишком угождать публике»

19 фев 2025 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Я хотел вновь воскресить в себе творца»

15 фев 2025 : 		 Басист KILLSWITCH ENGAGE: «Я обложку сделал, не ИИ!»

12 фев 2025 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Я основательно посидел и выплеснул все в новую пластинку»

28 янв 2025 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE о дружбе с бывшим

23 янв 2025 : 		 Новое видео KILLSWITCH ENGAGE

14 янв 2025 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Мы наслаждаемся разнообразием звучания»

21 дек 2024 : 		 Бывший вокалист KILLSWITCH ENGAGE готовит сольник

16 дек 2024 : 		 Барабанщик KILLSWITCH ENGAGE о новом альбоме

5 дек 2024 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE приглашает выйти из Матрицы

29 ноя 2024 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Брак меня поменял»

20 ноя 2024 : 		 Новая песня KILLSWITCH ENGAGE

25 сен 2024 : 		 KILLSWITCH ENGAGE выступили с бывшим

25 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE

20 май 2024 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE и бывший вокалист сводятся

10 мар 2024 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE: «У нас слишком много песен!»

26 фев 2024 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Конечный результат — это кульминация двух лет напряженной работы»

30 янв 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE

25 янв 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE

24 янв 2024 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE закончил написание текстов

16 янв 2024 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Новый альбом для меня самый сложный»

14 янв 2024 : 		 HOWARD JONES записал вокал для проекта с гитаристом KILLSWITCH ENGAGE

7 дек 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалист KILLSWITCH ENGAGE о задержке с выходом альбома



zoom
JESSE LEACH в недавнем интервью объяснил, почему прошел далеко не один месяц после записи нового материала, прежде чем "This Consequence" был выпущен:

«Да, мы делали доводку и окончательную шлифовку, конечно. Мы хотели убедиться, что микс получился таким, каким мы хотели его сделать. Выбор песен, решение о том, какие песни войдут в альбом, а какие нет. Это был очень кропотливый процесс. Мы на самом деле хотели, чтобы этот альбом был тем, чем он должен быть — хорошим, коротким и милым пинком под зад. Так что, да, это потребовало определенного времени».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 134

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом