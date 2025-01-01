Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Видео с текстом от DESTINITY 343
*Умер Джон Сайкс 125
*EXODUS меняют нового на старого 55
*MARKO HIETALA: «Я пожалел об уходе из NIGHTWISH, когда ещё с... 39
*MICHAEL SCHENKER: «Мне нравится выбирать те ноты, которые я ... 36
*Как снесли дом, где выросли основатели AC/DC 30
*LORRAINE LEWIS мутит с OnlyFans и хочет вернуть FEMME FATALE 29
*MARTY FRIEDMAN: «Принадлежность к какому-либо сообществу сил... 29
*DIRKSCHNEIDER пытается в ACCEPT с вокалистом SABATON 21
*Барабанщик LAMB OF GOD два года не берет в рот крепкого 20
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Видео с текстом от DESTINITY 343
*Умер Джон Сайкс 125
*EXODUS меняют нового на старого 55
*MARKO HIETALA: «Я пожалел об уходе из NIGHTWISH, когда ещё с... 39
*MICHAEL SCHENKER: «Мне нравится выбирать те ноты, которые я ... 36
[= ||| все новости группы



*

Killswitch Engage

*



23 янв 2025 : 		 Новое видео KILLSWITCH ENGAGE

14 янв 2025 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Мы наслаждаемся разнообразием звучания»

21 дек 2024 : 		 Бывший вокалист KILLSWITCH ENGAGE готовит сольник

16 дек 2024 : 		 Барабанщик KILLSWITCH ENGAGE о новом альбоме

5 дек 2024 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE приглашает выйти из Матрицы

29 ноя 2024 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Брак меня поменял»

20 ноя 2024 : 		 Новая песня KILLSWITCH ENGAGE

25 сен 2024 : 		 KILLSWITCH ENGAGE выступили с бывшим

25 июл 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE

20 май 2024 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE и бывший вокалист сводятся

10 мар 2024 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE: «У нас слишком много песен!»

26 фев 2024 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Конечный результат — это кульминация двух лет напряженной работы»

30 янв 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE

25 янв 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE

24 янв 2024 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE закончил написание текстов

16 янв 2024 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Новый альбом для меня самый сложный»

14 янв 2024 : 		 HOWARD JONES записал вокал для проекта с гитаристом KILLSWITCH ENGAGE

7 дек 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE

14 окт 2023 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE: «Альбом будет во второй половине 2024»

13 сен 2023 : 		 Тексты для KILLSWITCH ENGAGE будут писать все

28 авг 2023 : 		 KILLSWITCH ENGAGE поймали лося

25 авг 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления KILLSWITCH ENGAGE

24 авг 2023 : 		 KILLSWITCH ENGAGE готовы к записи

23 авг 2023 : 		 Как собрались бывшие из KILLSWITCH ENGAGE

16 авг 2023 : 		 У KILLSWITCH ENGAGE есть 14–15 демо

15 авг 2023 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE о том, зачем проходил прослушивание
Показать далее
| - |

|||| 23 янв 2025

Новое видео KILLSWITCH ENGAGE



zoom
"I Believe", новое видео группы KILLSWITCH ENGAGE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "This Consequence", выходящего 21 февраля на Metal Blade:

01. Abandon Us
02. Discordant Nation
03. Aftermath
04. Forever Aligned
05. I Believe
06. Where It Dies
07. Collusion
08. The Fall Of Us
09. Broken Glass
10. Requiem




Like!+1Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 132

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом