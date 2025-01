23 янв 2025



Новое видео KILLSWITCH ENGAGE



"I Believe", новое видео группы KILLSWITCH ENGAGE, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "This Consequence", выходящего 21 февраля на Metal Blade:



01. Abandon Us

02. Discordant Nation

03. Aftermath

04. Forever Aligned

05. I Believe

06. Where It Dies

07. Collusion

08. The Fall Of Us

09. Broken Glass

10. Requiem







