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*Гитарист HAMMERFALL: «Зачем мне аватары KISS, если я их мног... 53
*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 44
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 36
*Новая песня GRAVE DIGGER 29
*Видео полного выступления W.A.S.P. 24
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Killswitch Engage

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Новая песня KILLSWITCH ENGAGE



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"Forever Aligned", новая песня группы KILLSWITCH ENGAGE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "This Consequence", выход которого запланирован на 21 февраля на Metal Blade Records:

01. Abandon Us
02. Discordant Nation
03. Aftermath
04. Forever Aligned
05. I Believe
06. Where It Dies
07. Collusion
08. The Fall Of Us
09. Broken Glass
10. Requiem




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