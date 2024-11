сегодня



Новая песня KILLSWITCH ENGAGE



"Forever Aligned", новая песня группы KILLSWITCH ENGAGE, доступна для прослушивания ниже. Этот трек взят из альбома "This Consequence", выход которого запланирован на 21 февраля на Metal Blade Records:



01. Abandon Us

02. Discordant Nation

03. Aftermath

04. Forever Aligned

05. I Believe

06. Where It Dies

07. Collusion

08. The Fall Of Us

09. Broken Glass

10. Requiem







+0 -0



просмотров: 24