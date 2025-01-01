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Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Я хотел вновь воскресить в себе творца»



Jesse Leach в недавнем интервью ответил на вопрос о том, что для него было самым сложным при создании нового альбома:



«Я полагаю, что для меня желание быть, и я использую это слово свободно, актуальным, но актуальным для меня и членов моей группы. Я хотел, чтобы то, что я хотел сказать, взволновало их, но при этом было искренним. Мне нужно было, чтобы, глядя на эти тексты, я думал: «Да. Это именно то, что я хочу сказать».



Я пропустил через себя — я не знаю — семь или восемь песен, которые я как будто выбрасывал, чтобы посмотреть, что получится. И эти ребята сказали: «Не похоже, что ты действительно выкладываешься по полной». Так что получить такой отказ от них поначалу было очень тяжело. Мне казалось, что я теряю уверенность в себе. Я сомневался, есть ли во мне силы. Но в итоге это переросло в решимость заново открыть себя как автора, углубиться, открыть в себе то, чего я раньше не замечал, и заглянуть за пределы себя. Ведь после всего, через что мы прошли, есть из чего черпать. Очень много всего. Поэтому я начал черпать информацию из того, что видел в основных средствах массовой информации. Я начал черпать из историй, которые я слышал от людей, через которые они прошли. Я начал черпать информацию из экстремальных отношений, связанных с насилием, и просто собирал все это в одну историю — очевидно, исходя из своего опыта и того, что я видел и чувствовал по поводу этих проблем, но в итоге все это стало гораздо более мировоззренческим, а не просто «я, я, я». Это было больше про нас — «Это про нас». Отсюда и название «This Consequence». Речь идет о нас — обо всех нас. Как вы реагируете на такие ситуации? Как вы изменяете свое поведение? Какие уроки вы извлекли? И осознайте, что на все, что вы делаете, будет реакция.



Так что для меня общая картина — это то, на чем я сосредоточился, и то, как излечить наш посттравматический стресс от всего, через что мы прошли, и осознать, что мы все еще продолжаем это переживать. Мы можем не осознавать этого, но это так. И как мы позволяем внешним источникам, которые постоянно манипулируют нами, контролировать наши умы и продолжать поддерживать разделение? Задача состоит в том, как взломать этот код, как донести это послание до людей? И я сделал все, что мог. И я верю, что у меня получилось чертовски хорошо».







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