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*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Ню-металл — это не стиль, это эпох... 55
*Вокалист GOJIRA зовет в веганы 42
*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 36
*Автограф-сессия гитариста MY DYING BRIDE в Москве 22
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Killswitch Engage

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14 янв 2024 : 		 HOWARD JONES записал вокал для проекта с гитаристом KILLSWITCH ENGAGE

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14 окт 2023 : 		 Гитарист KILLSWITCH ENGAGE: «Альбом будет во второй половине 2024»

13 сен 2023 : 		 Тексты для KILLSWITCH ENGAGE будут писать все

28 авг 2023 : 		 KILLSWITCH ENGAGE поймали лося

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24 авг 2023 : 		 KILLSWITCH ENGAGE готовы к записи

23 авг 2023 : 		 Как собрались бывшие из KILLSWITCH ENGAGE

16 авг 2023 : 		 У KILLSWITCH ENGAGE есть 14–15 демо

15 авг 2023 : 		 Вокалист KILLSWITCH ENGAGE о том, зачем проходил прослушивание

14 авг 2023 : 		 Барабанщик KILLSWITCH ENGAGE надеется на скорую запись

19 июл 2023 : 		 У KILLSWITCH ENGAGE есть несколько новых песен

2 июл 2023 : 		 Почему так долго нет альбома KILLSWITCH ENGAGE?

20 июн 2023 : 		 Будут ли KILLSWITCH ENGAGE отмечать юбилей "The End Of Heartache"

13 июн 2023 : 		 JOEY BELLADONNA и HOWARD JONES присоединились на сцене к KILLSWITCH ENGAGE
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Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Брак меня поменял»



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Вокалист KILLSWITCH ENGAGE Jesse Leach в недавнем интервью обсудил недавно сыгранную свадьбу с Corinne Paris (a.k.a. Philia Porphyra):

«Думаю, главное, чему я научился в последнее время, — это быть внимательным, особенно когда ведешь такой образ жизни, учитывать её чувства, прежде чем что-то сделать, сказать или что-то еще. Когда вы находитесь в отношениях, общение — это ключевой момент, но я считаю, что внимательность должна быть на первом месте во многих отношениях.

Когда ты — ненавижу использовать этот термин — являешься полузнаменитостью, ты немного по-другому ориентируешься в жизни, и люди относятся к тебе по-другому, поэтому ты привык к тому, что у тебя есть привилегии, что ты просто говоришь людям, что делать, говоришь, что хочешь, и получаешь многое. А в браке, дружбе и так далее всё не так просто. И для меня это очень важно - она не дает мне оступиться и дает понять, что мне нужно работать в качестве партнера. Я периодически могу быть лидером в наших отношениях, но мы — партнеры. Так что в последнее время мы продвигаемся вперед в наших отношениях после свадьбы.

Брак — это не конец, это начало совершенно другого существования. Лишь часть этого нового существования. И я благодарен за уроки, которые я получаю. Я думаю, что важно развиваться как личность, когда ты вместе с кем-то, смотреть на свои недостатки и говорить: «О да, я должен исправить это дерьмо. Это то, над чем я должен поработать».

Я усвоил такой урок - просто слушать, что она говорит, вместо того чтобы сразу же сказать: „Ну, нет“. Потому что так будет только хуже. Это важный урок, который нужно усвоить. Все, кто слушает это интервью - если у вас есть отношения, не надо нападать. Дайте человеку выговориться. Это очень важно.

Она потрясающая. Я люблю её до смерти!»




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