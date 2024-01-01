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Вокалист KILLSWITCH ENGAGE: «Брак меня поменял»



Вокалист KILLSWITCH ENGAGE Jesse Leach в недавнем интервью обсудил недавно сыгранную свадьбу с Corinne Paris (a.k.a. Philia Porphyra):



«Думаю, главное, чему я научился в последнее время, — это быть внимательным, особенно когда ведешь такой образ жизни, учитывать её чувства, прежде чем что-то сделать, сказать или что-то еще. Когда вы находитесь в отношениях, общение — это ключевой момент, но я считаю, что внимательность должна быть на первом месте во многих отношениях.



Когда ты — ненавижу использовать этот термин — являешься полузнаменитостью, ты немного по-другому ориентируешься в жизни, и люди относятся к тебе по-другому, поэтому ты привык к тому, что у тебя есть привилегии, что ты просто говоришь людям, что делать, говоришь, что хочешь, и получаешь многое. А в браке, дружбе и так далее всё не так просто. И для меня это очень важно - она не дает мне оступиться и дает понять, что мне нужно работать в качестве партнера. Я периодически могу быть лидером в наших отношениях, но мы — партнеры. Так что в последнее время мы продвигаемся вперед в наших отношениях после свадьбы.



Брак — это не конец, это начало совершенно другого существования. Лишь часть этого нового существования. И я благодарен за уроки, которые я получаю. Я думаю, что важно развиваться как личность, когда ты вместе с кем-то, смотреть на свои недостатки и говорить: «О да, я должен исправить это дерьмо. Это то, над чем я должен поработать».



Я усвоил такой урок - просто слушать, что она говорит, вместо того чтобы сразу же сказать: „Ну, нет“. Потому что так будет только хуже. Это важный урок, который нужно усвоить. Все, кто слушает это интервью - если у вас есть отношения, не надо нападать. Дайте человеку выговориться. Это очень важно.



Она потрясающая. Я люблю её до смерти!»







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