27 июн 2026



Почему TOMMY CLUFETOS не был на 13 BLACK SABBATH



TOMMY CLUFETOS в недавнем интервью рассказал, почему именно он не записывал барабаны для последнего альбома BLACK SABBATH — "13" (2013), на котором партии ударных исполнил Brad Wilk из RAGE AGAINST THE MACHINE.



«Если говорить по-простому, меня просто не выбрали для записи этого альбома. И, по-моему, даже Ozzy [Osbourne, вокалист SABBATH] потом говорил, что он и остальные ребята хотели, чтобы играл именно я. Правда это или нет — это уже его слова. Но [продюсер альбома] Rick Rubin выбрал своего барабанщика — Brad'a Wilk'a. В итоге получился отличный альбом, который занял первое место в чартах, так что спорить с результатом сложно. Это уже давно быльем поросло. В нашей профессии нужно иметь толстую кожу: не всё всегда складывается так, как хочется.



Я всегда старался относиться к таким ситуациям максимально достойно. Нельзя выигрывать каждый раз. Иногда, что бы ты ни делал и как бы хорошо, по собственному мнению, ни справлялся, обстоятельства складываются не в твою пользу. Я сделал всё, что мог. Зато поехал в тур с группой, и, думаю, если люди посмотрят записи тех концертов, вряд ли смогут спорить с тем, каким получился результат. Хотя кто-то, конечно, будет. И это нормально. Сейчас, спустя годы, я даже замечаю, что отношение постепенно меняется: люди говорят: "Да, Tommy отлично справился". Иногда нужно время, чтобы люди по-настоящему оценили то, что ты сделал. И меня это тоже устраивает. Где-то выигрываешь, где-то проигрываешь. Они записали отличный альбом, выбрали того, кого посчитали нужным, — это был их проект. Такова жизнь сессионного музыканта. Решение принимал не я, а они. Там вообще было много разных факторов. На таком уровне всё гораздо сложнее. В тот момент выбор пал не на меня. Ну что ж, значит, нужно идти дальше и продолжать работать».



На вопрос, объяснил ли ему кто-нибудь причины такого решения, Tommy ответил:



«Насколько я понимаю, это было исключительно решение Rick'a Rubin'a. И, если честно, я могу его понять. Он уже работал с RAGE AGAINST THE MACHINE, поэтому, наверное, был уверен, что сможет получить от Brad'a именно то, что ему нужно. Возможно, ему просто было комфортнее работать с человеком, которого он уже хорошо знал. Но это скорее вопрос к самому Rick'y Rubin'y. При этом Rick — великий продюсер с потрясающим послужным списком. Иногда я слышу, как он рассуждает о музыке, и спорить с ним сложно. Да, его методы могут показаться необычными, многие его критиковали, но при этом он добился огромного успеха. И мне не хочется судить человека только потому, что решение оказалось не в мою пользу. У каждого есть собственное видение проекта. Если ты в него не вписываешься, не стоит воспринимать это слишком лично».



По словам Clufetos'a, работа в BLACK SABBATH и сольной группе Ozzy стала отличной школой того, что на самом деле означает быть наемным музыкантом.



«Работа сессионщика делает тебя гораздо крепче, чем участие в собственной группе. Потому что ты быстро понимаешь одну вещь: шоу должно продолжаться — и оно продолжится, нравится тебе это или нет. Когда приходит время выходить на сцену, я оставляю личные эмоции за кулисами.



Я заметил, что многие музыканты, которые всю жизнь играли только в своих группах, не проходили через такие испытания. Иногда тебя считают великим уже просто потому, что ты состоишь в определенной группе. Но играть с разными людьми — совсем другое дело. Ты можешь быть великолепен в своей команде, где двадцать лет играешь с одними и теми же людьми. Но прийти в совершенно новый коллектив, вписаться в него, освоить другой стиль — это уже совсем другой уровень. Именно в этом и плюс работы сессионщика: ты учишься адаптироваться, понимать людей, а не только трёх музыкантов, с которыми вырос, или один-единственный стиль, где всегда играешь так, как хочется тебе.



Очень часто мне приходится исполнять чужую манеру игры, но при этом делать её своей. Нужно найти способ аккуратно вплести себя в эту музыку. А в собственной группе я могу играть всё, что захочу. Там уже я определяю, куда всё движется. Так что жаловаться мне не на что. Более того, мне нравится быть сессионным музыкантом. Закончил работу — и спокойно поехал домой. На мне не висит вся эта головная боль: где взять деньги на туровые автобусы, оплатить грузовики, выплатить зарплату техникам, что делать, если кто-то уволился. Сейчас, со своей группой, я сталкиваюсь с этим — пусть и в гораздо меньшем масштабе. Так что везде есть свои плюсы и минусы».



Еще в 2013 году Ozzy рассказал Billboard, что ситуация с отстранением Tommy от записи альбома была несправедливой.



«С Tommy поступили не слишком красиво. Rick Rubin просто не хотел с ним работать, и я до сих пор не знаю почему. Tommy — отличный барабанщик, он уже давно играл со мной, и мне очень не понравилось, что никто даже не обсудил со мной решение пригласить Brad'a. Это было несправедливо по отношению к Tommy. Ему ведь обещали участие в записи. И дело не в том, что он был моим барабанщиком или что так хотело моё эго. Просто сам подход меня очень разозлил. Сейчас это уже в прошлом. Tommy — великолепный барабанщик. Я до сих пор не понимаю, в чём вообще была проблема».



При этом Ozzy отметил, что Brad Wilk тоже отлично справился:



«Он проделал хорошую работу. Мне совершенно нечего сказать о нём плохого. Очень приятный парень».



В сообщении Billboard Rick Rubin объяснил свой выбор так:



«Brad — очень мощный барабанщик с прекрасным чувством грува. Он понимает природу музыки BLACK SABBATH. RAGE AGAINST THE MACHINE — это грувовая рок-группа, а не металл-группа, поэтому стоило попробовать. Когда они впервые сыграли вместе, сразу стало ясно, что Brad отлично справится с позицией, которое освободил Bill Ward. Bill — великолепный барабанщик, и я уверен, что с ним тоже получился бы потрясающий альбом. Мы все хотели, чтобы он принял участие».



Отвечая на вопрос, что же произошло с Bill'ом Ward'ом, который был объявлен участником реюниона BLACK SABBATH в конце 2011 года, но вскоре покинул проект, Ozzy позже сказал журналу Spin:



«Если честно, я уже и сам толком не помню. Слишком много времени прошло. Там были вопросы бизнеса, денег. Мы просто не могли заставлять людей ждать ещё чёртовы десять лет. Нам очень хотелось, чтобы Bill всё-таки присоединился, но ничего не получилось».



Сам Ward утверждал, что отказался от участия из-за несправедливых условий контракта. В то же время остальные участники BLACK SABBATH в разных интервью намекали, что на тот момент он уже не был в достаточной физической форме для такого проекта.







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