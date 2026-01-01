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Выходит первая официальная книга о BLACK SABBATH



BLACK SABBATH совместно с издательством Rufus Publications объявили о выпуске первой в истории официальной книги, посвященной группе. Издание под названием The Masters Of Reality – Why Black Sabbath Matter поступит в продажу в октябре 2026 года. Над книгой работал известный фотограф Ross Halfin в тесном сотрудничестве с музыкантами BLACK SABBATH. На более чем 500 страницах прослеживается вся история коллектива — от конца 1960-х годов до прощального концерта Back To The Beginning, состоявшегося в июле 2025 года.



Книга включает большое количество редких фотографий и памятных материалов, многие из которых публикуются впервые. Особое внимание уделено классическому составу BLACK SABBATH — Оззи Осборну, Tony Iommi, Geezer Butler и Bill Ward. Кроме того, в издание вошли статьи Geoff Barton и Dave Ling, которые специально для книги взяли интервью у всех четырех участников группы.



Работа над The Masters Of Reality – Why Black Sabbath Matter началась два года назад. Изначально книгу планировали анонсировать вскоре после финального концерта BLACK SABBATH в 2025 году, однако, как рассказал Ross Halfin, планы изменились.



«Оззи и Sharon хотели выпустить книгу вскоре после последнего концерта в Бирмингеме, но внезапная смерть Оззи заставила весь музыкальный мир остановиться. Оззи принимал самое активное участие в работе над книгой и подписал вклеенные автограф-листы за несколько месяцев до финального выступления. То же самое сделали и остальные участники группы.



Поэтому мы решили, что сейчас, спустя год после Back To The Beginning, настало подходящее время представить этот проект. Для всех нас эта книга — дань уважения и BLACK SABBATH, и Оззи, а также напоминание о том, насколько огромное значение они имеют для музыки. Надеюсь, поклонникам она понравится».



Книга выйдет в трех вариантах.



Super Deluxe Signed Metal Edition (200 пронумерованных экземпляров)



Это самое роскошное издание размером 303 × 426 мм объемом более 500 страниц, отпечатанное на высококачественной мелованной бумаге. Книга заключена в переплет с вручную обработанной металлической обложкой, корешком из переработанной кожи и тиснением фольгой фиолетового и белого цветов.



Издание поставляется в кожаном футляре и комплектуется двумя эксклюзивными художественными принтами (giclée). Каждый экземпляр содержит уникальный вклеенный лист с автографами Оззи Осборна, Tony Iommi, Geezer Butler и Bill Ward.



Стоимость — 950 фунтов стерлингов плюс доставка.



Super Deluxe Signed Edition (300 пронумерованных экземпляров)



Книга такого же большого формата (303 × 426 мм, более 500 страниц) выполнена в переплете из черной переработанной кожи с тиснением и вставкой с фотографией группы образца 1970 года. Издание поставляется в кожаном футляре с изображением фирменного демона Henry, выполненным белой фольгой, а также включает эксклюзивный художественный принт. Каждый экземпляр также содержит подписанный всеми четырьмя участниками BLACK SABBATH вклеенный автограф-лист.



Стоимость — 650 фунтов стерлингов плюс доставка.



Standard Edition



Стандартная версия имеет формат 246 × 346 мм, печатную обложку с фольгированием и тканевый футляр с изображением Henry. Стоимость — 99 фунтов стерлингов плюс доставка.







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