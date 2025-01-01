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Вокалистка EPICA о выступлениях с METALLICA



SIMONE SIMONS в недавнем интервью рассказала о впечатлениях от разогрева METALLICA в рамках тура "M72" в Париже, Гамбурге и Гётеборге:



«Это было одно из наших самых ярких событий. Это случилось в мае и июне 2023 года, когда мы играли с METALLICA. Это было потрясающе. Мы должны были буквально за считанные секунды дать согласие на концерты. Мы сами не могли в это поверить, но были очень благодарны. Было здорово играть на круглой сцене — это было совсем не так, как мы привыкли. Но я решила не думать о масштабах этого шоу, а просто хорошо провести время, побегать по сцене. К счастью, я много ходила в спортзал, поэтому моя выносливость была довольно высокой, и я могла бегать, прыгать, петь и развлекать аудиторию».



На вопрос о том, удалось ли ей познакомиться с участниками METALLICA, когда её группа выступала с ними, она ответила:



«Да, мы познакомились со всей группой. И они были очень любезны. А ещё они были очень гостеприимны. У них были приветственные подарки за кулисами. Там были торт и открытки — это очень мило. И участники очень тепло нас приняли».





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