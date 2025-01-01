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*SLAYER сыграют BLACK SABBATH на финальном шоу BLACK SABBATH 263
*Новый альбом GARBAGE выйдет весной 47
*MIKE PORTNOY считает, что стал лучше как командный игрок пос... 43
*JIMMY PAGE против британского закона об ИИ 33
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Epica

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Вокалистка EPICA: «Мне легко дался новый альбом»



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В рамках интервью с SIMONE SIMONS у неё спросили, тяжело ли было работать над новым альбомом:

«Это не было сложным. Определенно, работа была более интенсивной, потому что мы планировали больше сборов, на которых собирались вместе, чтобы обсудить друг с другом идеи, а также поработать с нашим продюсером. И я полагаю, что по сравнению с тем, как мы делали это в прежние времена, скажем, до [2021 года] «Omega», мы часто сочиняли и записывали, находясь в дороге. А это, я считаю, сложнее. И мы извлекли уроки из этой ошибки, выделив больше времени, освободив наш график, чтобы полностью сосредоточиться на написании и записи альбома, чтобы оставаться в струе и сохранять лучший баланс. Мы много гастролировали за всю нашу карьеру, но для нас также важно, чтобы мы могли направить нужное количество энергии и внимания на создание новой музыки, потому что это имеет безусловный приоритет. Без музыки мы не можем гастролировать. Конечно, сейчас у нас много альбомов, но все же это новый способ, которым мы руководствуемся в наши дни».




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