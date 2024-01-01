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*Вокалист SABATON: «Плохо, что за музыку люди не платят, но..... 45
*Умер Пол Ди'Анно 35
*Гитарист CANNIBAL CORPSE: «90% того, что у нас было, уничтож... 32
*IRON MAIDEN о смерти Пола Ди'Анно 21
*Басист U.D.O. собирает на починку дома 21
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Epica

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Новое видео EPICA



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"The Ghost In Me (Danse Macabre)", новое видео группы EPICA, доступно для просмотра ниже. Этот трек создан вместе с вторым по популярности в Европе парком развлечений, De Efteling, и их новым аттракционном Danse Macabre. Ролик, пронизанный призрачными образами, отражает тревожные ощущения от нового аттракциона De Efteling, который откроет свои ворота 31 октября, как раз в сезон Хэллоуина. Каждый член EPICA с детства любит этот тематический парк, который ежегодно посещают более пяти миллионов человек. Поэтому это сотрудничество стало поистине идеальным вариантом.

Coen Janssen: «Каждый ребенок в Нидерландах знает, насколько волшебным является De Efteling, а работать в тесном сотрудничестве с самым красивым тематическим парком в мире — это просто воплощение мечты!

Когда я был маленьким мальчиком, меня сразу же покорил «Danse Macabre» Сен-Санса в качестве саундтрека для их дома с привидениями «Spookslot». Поэтому, когда компания De Efteling объявила о своих новых планах по созданию аттракциона с привидениями «Danse Macabre», все кусочки головоломки сразу встали на свои места: Почему бы не объединить нашу симфоническую сторону со «страшной» стороной металла и не сделать свою версию этого эпического классического произведения?!

Мы так счастливы, что De Efteling поверили нашему видению и оказали полную поддержку, предоставив нам сюжет нового аттракциона, чтобы мы могли написать тексты, соответствующие фантастическому повествованию, и даже добавить новую главу!»




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