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*Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом» 123
*CHRIS HOLMES о своём интервью в фильме «Падение западной цив... 88
*KIRK HAMMETT: «У меня есть 767 риффов для нового альбома MET... 38
*Будет ли от QUEEN что-то новое? 30
*£16,700 за два билета на концерт BLACK SABBATH 20
*Гитарист DREAM THEATER: «Я мог бы жить в студии» 18
*Лидер LORDI: «Музыкальные сервисы — зло злобнючее!» 17
*KIRK HAMMETT не собирается уходить из METALLICA 17
*GATES OF ISHTAR нашли лейбл 17
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*Лидер MEGADETH: «Рад, что ню-металл в прошлом» 123
*CHRIS HOLMES о своём интервью в фильме «Падение западной цив... 88
*KIRK HAMMETT: «У меня есть 767 риффов для нового альбома MET... 38
*Будет ли от QUEEN что-то новое? 30
*£16,700 за два билета на концерт BLACK SABBATH 20
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Epica

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27 мар 2025 : 		 Новое видео EPICA

20 мар 2025 : 		 Видео с текстом от EPICA

12 мар 2025 : 		 Новое видео EPICA

8 мар 2025 : 		 Вокалистка EPICA: «Мне легко дался новый альбом»

4 мар 2025 : 		 Концертное видео EPICA

30 янв 2025 : 		 Новое видео EPICA

9 дек 2024 : 		 Вокалистка EPICA: От таро до сальсы

2 дек 2024 : 		 Видео с текстом от EPICA

24 ноя 2024 : 		 Концертное видео EPICA

13 ноя 2024 : 		 Новое видео EPICA

6 ноя 2024 : 		 Концертное видео EPICA

25 окт 2024 : 		 Новое видео EPICA

30 авг 2024 : 		 Стрим от EPICA

6 авг 2024 : 		 Вокалистка EPICA обещает эпические эпики

21 апр 2024 : 		 Концертный релиз EPICA доступен для просмотра

2 мар 2024 : 		 Новый альбом EPICA должен выйти в 2025 году

12 фев 2024 : 		 EPICA в Латинской Америке

5 фев 2024 : 		 Вокалистка EPICA о бывшем в группе

22 дек 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления EPICA в 4K

29 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления EPICA

9 окт 2023 : 		 Концертное видео EPICA

1 сен 2023 : 		 Новое концертное видео EPICA

20 авг 2023 : 		 Вокалистка EPICA об использовании ИИ в музыке

28 июл 2023 : 		 Концертное видео EPICA

16 июн 2023 : 		 Вокалистка EPICA — о новом материале

6 июн 2023 : 		 Концертное видео EPICA
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Новое видео EPICA



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"T.I.M.E." feat. Hellscore, новое видео группы EPICA, доступно для просмотра ниже. Оригинальная версия этой песни включена в альбом "Aspiral", выходящий 11 апреля на Nuclear Blast Records




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