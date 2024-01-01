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*Лидер ICED EARTH: «Я вошел не в ту дверь» 43
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*Лидер ICED EARTH: «Я вошел не в ту дверь» 43
*Новый альбом CREMATORY выйдет весной 37
*Вокалистка EVANESCENCE сунет за Камалу 34
*Лидер BODY COUNT: «Да Трамп просто кусок ...а!» 21
*LINKIN PARK исполнили новую песню 17
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Epica

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6 ноя 2024 : 		 Концертное видео EPICA

25 окт 2024 : 		 Новое видео EPICA

30 авг 2024 : 		 Стрим от EPICA

6 авг 2024 : 		 Вокалистка EPICA обещает эпические эпики

21 апр 2024 : 		 Концертный релиз EPICA доступен для просмотра

2 мар 2024 : 		 Новый альбом EPICA должен выйти в 2025 году

12 фев 2024 : 		 EPICA в Латинской Америке

5 фев 2024 : 		 Вокалистка EPICA о бывшем в группе

22 дек 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления EPICA в 4K

29 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления EPICA

9 окт 2023 : 		 Концертное видео EPICA

1 сен 2023 : 		 Новое концертное видео EPICA

20 авг 2023 : 		 Вокалистка EPICA об использовании ИИ в музыке

28 июл 2023 : 		 Концертное видео EPICA

16 июн 2023 : 		 Вокалистка EPICA — о новом материале

6 июн 2023 : 		 Концертное видео EPICA

18 май 2023 : 		 EPICA разогрела METALLICA

16 май 2023 : 		 EPICA разогреет публику перед METALLICA в Париже и Гамбурге

10 мар 2023 : 		 Концертное видео EPICA

19 янв 2023 : 		 Концертное видео EPICA

13 дек 2022 : 		 Ремастированное видео от EPICA

22 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления EPICA

21 ноя 2022 : 		 Видео полного выступления EPICA

14 ноя 2022 : 		 Новое видео EPICA

13 окт 2022 : 		 Фрагмент нового проекта EPICA

16 сен 2022 : 		 Фрагмент нового проекта EPICA
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Концертное видео EPICA



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"The Ghost In Me (Danse Macabre)", новое концертное видео EPICA, доступно для просмотра ниже. Эти съемки проходили в рамках двух шоу The Symphonic Synergy.

EPICA Debut "The Ghost In Me (Danse Macabre)" (Live At The Symphonic Synergy); Video




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