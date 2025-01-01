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*Так будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN? 241
*LORRAINE LEWIS мутит с OnlyFans и хочет вернуть FEMME FATALE 51
*MARTY FRIEDMAN: «Встреча с Dave'ом оказала исцеляющий эффект... 44
*MICHAEL SCHENKER: «Мне нравится выбирать те ноты, которые я ... 41
*Вокалист LAMB OF GOD о «от сердца к солнцу» Маска 27
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*KERRY KING: «У нас есть демо-записи, оставшиеся после послед... 21
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*Готов ли MIKE PORTNOY заменить NICKO MCBRAIN'а? 19
*Бывший вокалист MORBID ANGEL назвал самый сложный альбом гру... 16
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*Так будет ли новый альбом SYSTEM OF A DOWN? 241
*LORRAINE LEWIS мутит с OnlyFans и хочет вернуть FEMME FATALE 51
*MARTY FRIEDMAN: «Встреча с Dave'ом оказала исцеляющий эффект... 44
*MICHAEL SCHENKER: «Мне нравится выбирать те ноты, которые я ... 41
*Вокалист LAMB OF GOD о «от сердца к солнцу» Маска 27
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Epica

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30 янв 2025 : 		 Новое видео EPICA

9 дек 2024 : 		 Вокалистка EPICA: От таро до сальсы

2 дек 2024 : 		 Видео с текстом от EPICA

24 ноя 2024 : 		 Концертное видео EPICA

13 ноя 2024 : 		 Новое видео EPICA

6 ноя 2024 : 		 Концертное видео EPICA

25 окт 2024 : 		 Новое видео EPICA

30 авг 2024 : 		 Стрим от EPICA

6 авг 2024 : 		 Вокалистка EPICA обещает эпические эпики

21 апр 2024 : 		 Концертный релиз EPICA доступен для просмотра

2 мар 2024 : 		 Новый альбом EPICA должен выйти в 2025 году

12 фев 2024 : 		 EPICA в Латинской Америке

5 фев 2024 : 		 Вокалистка EPICA о бывшем в группе

22 дек 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления EPICA в 4K

29 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления EPICA

9 окт 2023 : 		 Концертное видео EPICA

1 сен 2023 : 		 Новое концертное видео EPICA

20 авг 2023 : 		 Вокалистка EPICA об использовании ИИ в музыке

28 июл 2023 : 		 Концертное видео EPICA

16 июн 2023 : 		 Вокалистка EPICA — о новом материале

6 июн 2023 : 		 Концертное видео EPICA

18 май 2023 : 		 EPICA разогрела METALLICA

16 май 2023 : 		 EPICA разогреет публику перед METALLICA в Париже и Гамбурге

10 мар 2023 : 		 Концертное видео EPICA

19 янв 2023 : 		 Концертное видео EPICA

13 дек 2022 : 		 Ремастированное видео от EPICA
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Новое видео EPICA



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Cross The Divide, новое видео EPICA, доступно для просмотра ниже.




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