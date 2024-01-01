9 дек 2024



Вокалистка EPICA: От таро до сальсы



SIMONE SIMONS в интервью Euphonico рассказала о том, что послужило вдохновением для первого сингла из нового альбома EPICA:



«Просто многое сошлось. Мы с Rob'ом [Van Der Loo, басистом EPICA], помимо того, что коллеги, ещё и очень хорошие друзья. И у него была с собой колода карт Таро. И я подумала: "Просто ради интереса давай проведём сеанс. Давай я вытяну несколько карт, а ты объяснишь мне, что они означают". И это был очень интересный опыт. Песню, музыку тоже написал Rob. А потом мне пришла в голову идея: "А что если я напишу песню, которая будет вдохновлена значением карт Таро и сеансом, который мы с ним провели, и что, по-моему, это значило для меня в тот период моей жизни и на том этапе, где я сейчас нахожусь?" Так что да, это очень — как бы это сказать? — душевная тема, и это то, о чём EPICA пишет уже довольно давно, но до сих пор мы не затрагивали тему таро. Поэтому я подумала, что это может быть классной темой для нового альбома, который посвящен переосмыслению себя, перерождению, обновлению. В общем, это классная вещь, из которой можно черпать вдохновение».



Simone рассказала о процессе сочинения и записи предстоящего альбома EPICA:



«Я хочу заметить, что "Arcana" была одной из тех песен, которые получились довольно быстро. У нас было много сессий в лагере в Голландии. Мы снимали дом, где собирались несколько раз, примерно неделю подряд, и просто сидели все вместе. У Rob'а было чёткое представление о том, чего он хочет от вокала, а потом он предложил мне заниматься своими делами. И сочинение текстов проходило очень естественно.



Запись вокала [для нового альбома EPICA] состоялась летом, что очень хорошо, потому что осень и зима — это время, когда все болеют. Поэтому для меня здорово, если я нахожусь в студии летом, чтобы быть в хорошей форме и не рисковать простудиться и тем самым это может повлиять на голос, потому что в своё время мне приходилось записывать альбомы, когда я болела. И, к счастью, этого не слышно. Я знаю, в каких песнях это заметно. Однако всё прошло очень гладко. Мы работали с одним и тем же продюсером — Joost'ом Van Den Broek'ом, который стал как бы седьмым участником EPICA. И с ним здорово работать. Да, мы погружались во все мелкие детали и были по-настоящему сосредоточены на создании песен как единая группа.



Я думаю, люди, которые не знают EPICA, не в курсе, что мы не живём в одной маленькой деревеньке. На самом деле мы живём в четырех разных странах. Поэтому нам сложно собраться вместе и по-настоящему работать над песнями. И мы уже использовали такой подход для "Omega", и нам это очень понравилось, поскольку мы много гастролируем, и мы смогли собраться вместе, а не сидеть каждый дома в своей студии. Так получается совершенно другой результат, если все находятся в одной комнате, — вы подпитываетесь творчеством друг друга, и это очень благотворно сказывается на песнях».



На вопрос о том, есть ли в EPICA главный автор песен или все вносят свой вклад в процесс их сочинения, Simone ответила:



«Все пишут песни. А некоторые песни ребята пишут сами, потому что у каждого из нас есть своя домашняя студия, и когда мы были вместе в лагере, то перекидывались идеями и отправляли друг другу файлы, а потом каждый работал над случайной песней одновременно. Был забавный момент, когда по-моему, Coen [Janssen, клавишник EPICA], Ariën [Van Weesenbeek, барабанщик EPICA], Rob и я сидели в гостиной, но довольно далеко друг от друга, и Coen работал над песней, и он думал, что у него подключены наушники, но звук шёл из колонок. И тогда мы сказали: "О, круто. Звучит здорово. Над какой песней ты работаешь?" А он такой: "Вот черт, вы слышали, над чем я работал". Так что все были в разных комнатах. Isaac [Delahaye, гитарист EPICA] был на чердаке, играл на гитаре, и мне пришлось ждать до глубокой ночи, прежде чем я смогла лечь спать, потому что он продолжал сочинять музыку, записывать гитары почти до часу ночи. Но это был по-настоящему прекрасный опыт. Все пишут песни, и все работают над ними. Так что мы все добавили в песни свою собственную сальсу. [Смеётся]».







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