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Новости
*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 55
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 37
*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 36
*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Ню-металл — это не стиль, это эпох... 15
*MICHAEL SCHENKER вновь наехал на брата 9
*SABATON в игре 9
*Лидер W.A.S.P.: «Трамп готов умереть за дело, я должен быть ... 8
*Видео с выступления FEAR FACTORY 8
*Трейлер нового релиза STATUS QUO 7
*Вокалист PESTILENCE: «Еду в Таиланд» 7
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*JOE LYNN TURNER записался с группой КНЯZZ 55
*Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим 37
*Вокалист LIFE OF AGONY, ставший вокалисткой, вновь решил ста... 36
*Басист SYSTEM OF A DOWN: «Ню-металл — это не стиль, это эпох... 15
*MICHAEL SCHENKER вновь наехал на брата 9
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Epica

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24 ноя 2024 : 		 Концертное видео EPICA

13 ноя 2024 : 		 Новое видео EPICA

6 ноя 2024 : 		 Концертное видео EPICA

25 окт 2024 : 		 Новое видео EPICA

30 авг 2024 : 		 Стрим от EPICA

6 авг 2024 : 		 Вокалистка EPICA обещает эпические эпики

21 апр 2024 : 		 Концертный релиз EPICA доступен для просмотра

2 мар 2024 : 		 Новый альбом EPICA должен выйти в 2025 году

12 фев 2024 : 		 EPICA в Латинской Америке

5 фев 2024 : 		 Вокалистка EPICA о бывшем в группе

22 дек 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления EPICA в 4K

29 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления EPICA

9 окт 2023 : 		 Концертное видео EPICA

1 сен 2023 : 		 Новое концертное видео EPICA

20 авг 2023 : 		 Вокалистка EPICA об использовании ИИ в музыке

28 июл 2023 : 		 Концертное видео EPICA

16 июн 2023 : 		 Вокалистка EPICA — о новом материале

6 июн 2023 : 		 Концертное видео EPICA

18 май 2023 : 		 EPICA разогрела METALLICA

16 май 2023 : 		 EPICA разогреет публику перед METALLICA в Париже и Гамбурге

10 мар 2023 : 		 Концертное видео EPICA

19 янв 2023 : 		 Концертное видео EPICA

13 дек 2022 : 		 Ремастированное видео от EPICA

22 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления EPICA

21 ноя 2022 : 		 Видео полного выступления EPICA

14 ноя 2022 : 		 Новое видео EPICA
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|||| сегодня

Концертное видео EPICA



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Arcana, новое концертное видео EPICA, доступно для просмотра ниже.




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