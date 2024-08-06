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Вокалистка EPICA обещает эпические эпики



Simone Simons в недавней беседе ответила на вопрос о том, как развиваются дела с новым материалом:



«Я предполагаю, что сингл должен появиться примерно к концу лета. Таков наш план. А альбом должен выйти в 2025 году.



Я только вчера написала Mark'у [Jansen'у, гитара] и Rob'у [Van Der Loo, бас], что я так довольна песнями, я так горжусь тем, что всё получилось, и это будет ещё один потрясающий альбом EPICA.



Мы добавили несколько новых элементов, но также вернулись к корням, к старой EPICA. И да, я просто не могу дождаться, когда люди услышат этот альбом.



Я обожаю "Omega", мы очень много гастролировали с "Omega" и получили замечательный опыт, но когда ты подходишь к концу гастрольного цикла, у тебя начинается зуд и ты чувствуешь: "Так, теперь пришло время создавать новый альбом. Сможем ли мы сделать его так же хорошо или даже лучше, чем предыдущий?" Мы стремимся к этому — к обновлению самих себя. И мы ощущаем очень сильную духовную связь с этим альбомом, ведь это наш девятый диск. Так что здесь будут темы, связанные с символическим значением девяти, с числом девять».



Что касается музыкального направления новой пластинки, она заявила:



«Песни будут тяжёлыми. Есть красивая баллада, очень кинематографичная песня, очень энергичная, очень мрачная, меланхоличная и потрясающие, потрясающие мощные риффы. Это самый эпический альбом EPICA, как по мне на данный момент. Да, я так думаю. В том смысле, что я это чувствую. Я очень довольна. Я горжусь этой работой. И они собираются начать запись оркестра уже на следующей неделе. Они летят в Прагу — там мы записываем оркестр. И я тоже буду записывать свой финальный вокал».







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