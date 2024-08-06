Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*Лидер ICED EARTH посидит до осени 75
*Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже 69
*GOJIRA разогрела квиров 44
*MACHINE HEAD выпускают пиво 36
*Новая песня OPETH 36
*Вокалист GOJIRA отрицает, что участвовал в сатанинском шабаш... 34
*Лучшее с Wacken Open Air 2024 34
*AEROSMITH завязывают с концертами 31
*Басист NICKELBACK о волне хейта в адрес коллектива 22
*Вокалист THE EXPLOITED: «До того, как умру, хочу выпустить е... 21
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*Лидер ICED EARTH посидит до осени 75
*Вокалист SKILLET не прошел мимо квир-пати в Париже 69
*GOJIRA разогрела квиров 44
*MACHINE HEAD выпускают пиво 36
*Новая песня OPETH 36
[= ||| все новости группы



*

Epica

*



6 авг 2024 : 		 Вокалистка EPICA обещает эпические эпики

21 апр 2024 : 		 Концертный релиз EPICA доступен для просмотра

2 мар 2024 : 		 Новый альбом EPICA должен выйти в 2025 году

12 фев 2024 : 		 EPICA в Латинской Америке

5 фев 2024 : 		 Вокалистка EPICA о бывшем в группе

22 дек 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления EPICA в 4K

29 ноя 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления EPICA

9 окт 2023 : 		 Концертное видео EPICA

1 сен 2023 : 		 Новое концертное видео EPICA

20 авг 2023 : 		 Вокалистка EPICA об использовании ИИ в музыке

28 июл 2023 : 		 Концертное видео EPICA

16 июн 2023 : 		 Вокалистка EPICA — о новом материале

6 июн 2023 : 		 Концертное видео EPICA

18 май 2023 : 		 EPICA разогрела METALLICA

16 май 2023 : 		 EPICA разогреет публику перед METALLICA в Париже и Гамбурге

10 мар 2023 : 		 Концертное видео EPICA

19 янв 2023 : 		 Концертное видео EPICA

13 дек 2022 : 		 Ремастированное видео от EPICA

22 ноя 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления EPICA

21 ноя 2022 : 		 Видео полного выступления EPICA

14 ноя 2022 : 		 Новое видео EPICA

13 окт 2022 : 		 Фрагмент нового проекта EPICA

16 сен 2022 : 		 Фрагмент нового проекта EPICA

5 сен 2022 : 		 Фрагмент нового релиза EPICA

4 сен 2022 : 		 Фрагмент нового релиза EPICA

23 авг 2022 : 		 EPICA работает над секретным проектом
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Вокалистка EPICA обещает эпические эпики



zoom
Simone Simons в недавней беседе ответила на вопрос о том, как развиваются дела с новым материалом:

«Я предполагаю, что сингл должен появиться примерно к концу лета. Таков наш план. А альбом должен выйти в 2025 году.

Я только вчера написала Mark'у [Jansen'у, гитара] и Rob'у [Van Der Loo, бас], что я так довольна песнями, я так горжусь тем, что всё получилось, и это будет ещё один потрясающий альбом EPICA.

Мы добавили несколько новых элементов, но также вернулись к корням, к старой EPICA. И да, я просто не могу дождаться, когда люди услышат этот альбом.

Я обожаю "Omega", мы очень много гастролировали с "Omega" и получили замечательный опыт, но когда ты подходишь к концу гастрольного цикла, у тебя начинается зуд и ты чувствуешь: "Так, теперь пришло время создавать новый альбом. Сможем ли мы сделать его так же хорошо или даже лучше, чем предыдущий?" Мы стремимся к этому — к обновлению самих себя. И мы ощущаем очень сильную духовную связь с этим альбомом, ведь это наш девятый диск. Так что здесь будут темы, связанные с символическим значением девяти, с числом девять».

Что касается музыкального направления новой пластинки, она заявила:

«Песни будут тяжёлыми. Есть красивая баллада, очень кинематографичная песня, очень энергичная, очень мрачная, меланхоличная и потрясающие, потрясающие мощные риффы. Это самый эпический альбом EPICA, как по мне на данный момент. Да, я так думаю. В том смысле, что я это чувствую. Я очень довольна. Я горжусь этой работой. И они собираются начать запись оркестра уже на следующей неделе. Они летят в Прагу — там мы записываем оркестр. И я тоже буду записывать свой финальный вокал».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 7 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

6 авг 2024
Вашингтон Ирвинг
Отлично, будем блевать всем дарксайдом в следующем году, а то я голову ломал, че обсуждать будем, нового альбома Металлики явно не будет.
Like!1
6 авг 2024
Damien
Для полноты "эпичности" осталось заключить контракт с Epic Records.
Like!1
6 авг 2024
Вашингтон Ирвинг
Damien, альбом будет доступен для прослушивания только через Epic Games Store
Like!1
6 авг 2024
Орион
Так, ну раз уж пошёл эпический разговор про эпики, то на предстоящем эпическом альбоме Эпики должен быть кавер на Faith No More - Epic. Это будет не только эпично, но и Эпично.
Like!1
6 авг 2024
Вашингтон Ирвинг
Орион, название альбома - Epicus Symphonicus Metallicus
Like!1
6 авг 2024
Damien
Орион, вот уж не уверен, что Эпика справится с этим кавером на все 100% - довольно непростая композиция, особенно партии ударных.
6 авг 2024
Вашингтон Ирвинг
Damien, охеренная песня, да как и весь альбом

просмотров: 324

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2024 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом