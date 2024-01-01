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Стрим от EPICA



EPICA анонсируют эксклюзивную прямую трансляцию шоу «The Symphonic Synergy» из Амстердама, которое пройдет с полноценным оркестром и хором и пройдет 20 сентября в 20:00 CEST (19:00 в Лондоне, 15:00 в Сан-Паулу, 14:00 в Нью-Йорке, 12:00 в Мехико и 11:00 в Лос-Анджелесе). Ожидается не только участие ряда гостей, но и исполнение новой музыки.



«Мы очень рады, что сможем показать это особенное шоу всем Epican в любой точке мира! 'The Symphonic Synergy' — это больше, чем просто концерт, это праздник всего, за что выступает EPICA, и нам не терпится поделиться этим с каждым, где бы он ни находился».



Детали доступны на symphonicsynergy.com







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