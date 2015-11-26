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*Гитарист TESTAMENT считает, что Трампа нужно срочно гнать в ... 33
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Motörhead

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15 окт 2020 : 		 ROB HALFORD, BIFF BYFORD, DORO PESCH поздравляют MOTÖRHEAD

7 окт 2020 : 		 Пиво от MOTÖRHEAD

5 окт 2020 : 		 Маски от MOTÖRHEAD

30 сен 2020 : 		 Свечи от MOTÖRHEAD

9 сен 2020 : 		 Анимационное видео MOTÖRHEAD

28 авг 2020 : 		 Переиздание MOTÖRHEAD выйдет осенью

29 июл 2020 : 		 Рассказ о юбилейном издании альбома MOTÖRHEAD

25 июл 2020 : 		 Юбилейное издание MOTÖRHEAD выйдет осенью

8 июл 2020 : 		 У барабанщика SCORPIONS/Ex-MOTÖRHEAD был COVID-19

17 июн 2020 : 		 О лидере MOTÖRHEAD снимут фильм

1 июн 2020 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD о финальном туре

20 май 2020 : 		 MOTÖRHEAD выпустили видео в поддержку "Crew Nation"

31 мар 2020 : 		 Создай свою футболку MOTÖRHEAD

19 мар 2020 : 		 Видео полного выступления MOTÖRHEAD

18 мар 2020 : 		 Видео с выступления MOTÖRHEAD

17 мар 2020 : 		 Видео с выступления MOTÖRHEAD

16 мар 2020 : 		 Видео с выступления MOTÖRHEAD

6 мар 2020 : 		 Ром MOTÖRHEAD получил награду

23 окт 2019 : 		 Вокалист ORANGE GOBLIN о бокс-сете MOTÖRHEAD

21 окт 2019 : 		 Оргкомитет Зала Славы Рок-н-Ролла сдал назад

17 окт 2019 : 		 Mikkey Dee разочарован, что может не попасть в Зал славы рок-н-ролла с MOTÖRHEAD

20 сен 2019 : 		 Умер оригинальный гитарист MOTÖRHEAD

25 авг 2019 : 		 Новая песня дуэта Лемми и LYNDA KAY

23 июл 2019 : 		 MOTÖRHEAD опубликовали таинственный трейлер

20 июн 2019 : 		 MIKKEY DEE создал газонокосилку MOTÖRHEAD

9 мар 2019 : 		 Кавер-версия MOTÖRHEAD от RICK'a MONROE
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|||| сегодня

ROB HALFORD, BIFF BYFORD, DORO PESCH поздравляют MOTÖRHEAD



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Rob Halford (JUDAS PRIEST), Biff Byford (SAXON), Doro Pesch и другие музыканты поздравили MOTÖRHEAD с сорокалетием альбома "Ace Of Spades" — видео доступно ниже. Поздравления записали:

0:00 Don Jamieson ("That Metal Show")

0:54 Frank Ferrer (GUNS N' ROSES)

2:19 Andi Derris (HELLOWEEN)

2:49 Wendy Dio

3:19 Ginger Wildheart (THE WILDHEARTS)

4:11 Joel O'Keefe (AIRBOURNE)

5:40 Joey Tempest (EUROPE)

6:27 Biff Byford (SAXON)

7:14 Doro Pesch

9:09 Rob Halford (JUDAS PRIEST)

ROB HALFORD, BIFF BYFORD And DORO PESCH Wish MOTГ–RHEAD's 'Ace Of Spades' Happy 40th Anniversary (Video)





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