сегодня



ROB HALFORD, BIFF BYFORD, DORO PESCH поздравляют MOTÖRHEAD



Rob Halford (JUDAS PRIEST), Biff Byford (SAXON), Doro Pesch и другие музыканты поздравили MOTÖRHEAD с сорокалетием альбома "Ace Of Spades" — видео доступно ниже. Поздравления записали:



0:00 Don Jamieson ("That Metal Show")



0:54 Frank Ferrer (GUNS N' ROSES)



2:19 Andi Derris (HELLOWEEN)



2:49 Wendy Dio



3:19 Ginger Wildheart (THE WILDHEARTS)



4:11 Joel O'Keefe (AIRBOURNE)



5:40 Joey Tempest (EUROPE)



6:27 Biff Byford (SAXON)



7:14 Doro Pesch



9:09 Rob Halford (JUDAS PRIEST)













+0 -0



просмотров: 45