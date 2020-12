сегодня



Кавер-версия MOTÖRHEAD от END OF HOPE



Группа END OF HOPE, в состав которой входят участники Kraut, St. Bastard, Reign of Zaius и Eternal Black, представила собственное прочтение хита MOTÖRHEAD "Iron Fist".

Iron Fist by End of Hope





