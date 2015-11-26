Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register

Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*IRON MAIDEN проиграли Дрейку 334
*Новое видео HYPOCRISY 54
*Новое видео IRON MAIDEN 42
*JASON NEWSTED: «"Nothing Else Matters" разрушила многие прег... 38
*ROSS THE BOSS назвал нынешнюю версию MANOWAR посредственной,... 37
[= ||| все новости группы



*

Motörhead

*



20 сен 2021 : 		 Опубликовано ранее утерянное видео MOTÖRHEAD

10 сен 2021 : 		 Новое видео MOTÖRHEAD

3 сен 2021 : 		 Новое видео MOTÖRHEAD

24 авг 2021 : 		 Сборник MOTÖRHEAD выйдет осенью

17 авг 2021 : 		 Бурбон от MOTÖRHEAD

11 авг 2021 : 		 Новые нашивки и значки MOTÖRHEAD

6 авг 2021 : 		 Особая версия хита MOTÖRHEAD

11 июл 2021 : 		 DEE SNIDER: «MOTÖRHEAD — самая недооценённая группа в мире!»

19 июн 2021 : 		 Комиксы MOTÖRHEAD выйдут осенью

14 июн 2021 : 		 Нереализованная запись с саундчека MOTÖRHEAD

8 июн 2021 : 		 Вышла новая фигурка MOTÖRHEAD

24 май 2021 : 		 Барабанщик MOTÖRHEAD — о последней встрече с Лемми

8 май 2021 : 		 MIKKEY DEE — о MOTÖRHEAD: «Работать вместе было очень легко»

29 апр 2021 : 		 Готовится новое издание MOTÖRHEAD

15 апр 2021 : 		 Фрагмент нового релиза MOTÖRHEAD

30 мар 2021 : 		 RIKI RACHTMAN: «Прах Лемми — мой лучший подарок в жизни!»

23 мар 2021 : 		 Прах Лемми поместили в пули и отправили друзьям

16 фев 2021 : 		 Концертный релиз MOTÖRHEAD выйдет весной

12 фев 2021 : 		 MILLTAG представил коллекцию с MOTÖRHEAD

31 янв 2021 : 		 Выходят фигурки MOTÖRHEAD

11 янв 2021 : 		 Почему один из концертных треков MOTÖRHEAD неполный? Отвечает группа

18 дек 2020 : 		 Кавер-версия MOTÖRHEAD от END OF HOPE

17 дек 2020 : 		 Гитарист MOTÖRHEAD — о том, как узнал о смерти Лемми

10 дек 2020 : 		 Выходит бурбон MOTÖRHEAD

20 ноя 2020 : 		 Успехи в чартах MOTÖRHEAD

18 ноя 2020 : 		 MIKKEY DEE вспоминает "Hammered"
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Опубликовано ранее утерянное видео MOTÖRHEAD



*
zoom
*
* *
"Whorehouse Blues", ранее считавшееся утерянным видео группы MOTÖRHEAD, доступно для просмотра ниже. Материал был обновлён до качества 4K HD.

Песня "Whorehouse Blues" вышла на альбоме "Inferno", записанного в составе: Lemmy, Phil Campbell и Mikkey Dee и выпущенного 22 июня 2004 года на SPV.

MOTГ–RHEAD's Lost Video For



Like!+5Dislike!-1


КомментарииСкрыть/показать 6 )

AlexTronenko


20 сен 2021, 12:25		Inferno - с этого альбома я начал Моторхэд слушать, до сих пор у меня это любимый альбом моторов

berzer


20 сен 2021, 13:48		этот клип я год назад видел... не понятно что они потеряли

Saxon9


20 сен 2021, 14:27		Смотрел клипец лет 10 назад, потом потерял! Спасибо, что нашли мое видео))

WahrandPhain


20 сен 2021, 15:54		чот многовато моторхеда стало в последнее время. Фибромы Лемми восстали из могилы и захватили админа в заложники!

срублясдачинет


20 сен 2021, 20:00		Не всё же высеры пидоров с веганами репостить. Немного божественного в бухту.

Артур Коури


20 сен 2021, 20:27		Круто! ♠


Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).


просмотров: 1696

||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2021 © Russian Darkside e-Zine.   Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом