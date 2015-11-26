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Опубликовано ранее утерянное видео MOTÖRHEAD



"Whorehouse Blues", ранее считавшееся утерянным видео группы MOTÖRHEAD, доступно для просмотра ниже. Материал был обновлён до качества 4K HD.



Песня "Whorehouse Blues" вышла на альбоме "Inferno", записанного в составе: Lemmy, Phil Campbell и Mikkey Dee и выпущенного 22 июня 2004 года на SPV.

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